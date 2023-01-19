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المرأة

هل تفيد المكملات الغذائية البشرة؟

Lebanon 24
19-01-2023 | 16:00
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نصحت خبيرة التجميل ديمة خليفة، بشكل عام، بتناول المكملات الغذائية المصنوعة من مواد وأغذية طبيعة من دون تدخل كيميائي.
 
 
وأشارت في حديث الى "زهرة الخليج" الى انه "من الأفضل دائماً معرفة الرأي الطبي قبل استخدام أي مكمل غذائي، خوفاً من أي مضاعفات محتملة قد تصيب الإنسان، بناءً على وضعه الصحي وحساسيته تجاه أنواع معينة من الأغذية".
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كما قدمت بعض النصائح العامة والضرورية، للمساهمة في المحافظة على البشرة:

- يمكن استخدام المكملات الغذائية الغنية بالزنك، لعلاج مشاكل البشرة الدهنية، كون الزنك يساهم في نمو الأنسجة، وتنظيم عمل الغدد الدهنية.

- يقوي حمض الهيالورنيك قدرة خلايا البشرة على الاحتفاظ بالرطوبة، ويفضل استخدامه بالتزامن مع الكريمات التجميلية، والحقن المزيلة للتجاعيد.

- الكولاجين هو أهم عنصر يمكن استخدامه لحماية البشرة من الترهل، فهو يحتوي على فيتامين (سي) والسيلينيوم الذي يساهم في حماية البشرة.

- الكرنوسين يحافظ بشكل مذهل على ليونة البشرة، فيمكن استخدامه مع حمض الروزمارينيك، للمحافظة على ألياف البشرة المصنعة للكولاجين الطبيعي.

- المكملات الغذائية المصنوعة من الحمضيات مهمة في فصل الشتاء، كون البشرة تصبح أكثر تعرضاً للجفاف بسبب برودة الجو، ومن أبرز هذه المكملات: زيت البوراش وزيت جوز الهند في حالة البشرة الحساسة، وزيت زهرة الربيع في حالة البشرة الناضجة.
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