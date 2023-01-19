هل تفيد المكملات الغذائية البشرة؟

نصحت خبيرة التجميل ديمة خليفة، بشكل عام، بتناول المكملات الغذائية المصنوعة من مواد وأغذية طبيعة من دون تدخل كيميائي.

وأشارت في حديث الى "زهرة الخليج" الى انه "من الأفضل دائماً معرفة الرأي الطبي قبل استخدام أي مكمل غذائي، خوفاً من أي مضاعفات محتملة قد تصيب الإنسان، بناءً على وضعه الصحي وحساسيته تجاه أنواع معينة من الأغذية".

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