العناية بالأظافر بشكل متكرّر أخطر مما تتوقعين.. هذا ما عليك معرفته

تسبب الأشعة فوق البنفسجية (UV) سرطان الجلد عند التعرض الشديد لها، ومع ذلك أجري القليل جداً من أبحاث السلامة على المصابيح المستخدمة في تجفيف طلاء الأظافر في صالونات التجميل.



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وكشفت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة كاليفورنيا سان دييغو وجامعة بيتسبرغ في الولايات المتحدة، عن أدلة على الضرر الذي قد يسببه مصدر الإشعاع هذا في أيدينا.

وتبدو مجففات طلاء الأظافر LED مثل أسرّة تسمير صغيرة ليديك. وتستخدم ضوء الأشعة فوق البنفسجية لعلاج وتجفيف بعض أنواع طلاء الأظافر بسرعة ونظافة. وتأتي اللمبة الموجودة في مجفف طلاء الأظافر LED أقل كثافة ولها طيف مختلف من الأشعة فوق البنفسجية، لكن الأشعة القليلة التي تصدرها لا تزال تخترق الجلد بسهولة مع نتائج غير معروفة.

وبينما أظهرت الدراسات السابقة ارتباطا ضئيلاً أو معدوماً بين آلات تجفيف الأظافر وسرطان الجلد على مستوى السكان، أظهرت دراسة جديدة على الجانب الجزيئي للأشياء بعض النتائج المقلقة.







واشارت نتائج التجربة إلى أن ضوء الأشعة فوق البنفسجية المنبعث من مصابيح الأظافر يمكن أن يتلف الحمض النووي لخلايا الإنسان والفئران بطرق مماثلة. اذ عندما تم وضع أطباق بترية من الفئران والخلايا البشرية داخل مجفف طلاء أظافر لمدة جلستين مدة كل منهما 20 دقيقة (مفصولة بساعة استراحة)، مات حوالى 20 إلى 30% من الخلايا.

هذا وقتلت 20 دقيقة من التعرض يوميا لمدة ثلاثة أيام متتالية ما يصل إلى 70% من الخلايا المكشوفة. وبالنسبة إلى جلسة تقليم أظافر واحدة، يضع الشخص أصابعه تحت ضوء الأشعة فوق البنفسجية لمدة 10 دقائق إجمالا. كان التعرض في الدراسة الحالية متطرفا بالمقارنة.



كما أظهرت الخلايا التي بقيت بعد فترة التعرض الإجمالية علامات تلف الحمض النووي والطفرات المرتبطة بسرطان الجلد.











ويبدو أن خطر الإصابة بالسرطان على اليدين من مصابيح الأظافر بالأشعة فوق البنفسجية منخفض جدا على مستوى السكان بين أولئك الذين تقل أعمارهم عن 65 عاما. وقد فسر بعض الباحثين هذه النتائج على أنها تعني أن "طلاء الأظافر الهلامي ليس له مخاطر مسببة للسرطان".





وحذرت طبيبة الأمراض الجلدية ميليسا بيليانغ من كليفلاند كلينك، من أن الأشخاص الذين يزورون صالون الأظافر بشكل متكرر سيواجهون على الأرجح مخاطر أكبر، إذا كانت موجودة. وفي حين أن هذه النتائج لا تقدم دليلاً مباشراً على زيادة خطر الإصابة بالسرطان، إلا أنها تشير إلى وجود مستوى ملموس من المخاطر. ولا يزال يتعين تحديد عدد المرات التي يحتاج فيها شخص ما لزيارة صالون الأظافر لوضع نفسه في طريق الخطر.ويبدو أن خطر الإصابة بالسرطان على اليدين من مصابيح الأظافر بالأشعة فوق البنفسجية منخفض جدا على مستوى السكان بين أولئك الذين تقل أعمارهم عن 65 عاما. وقد فسر بعض الباحثين هذه النتائج على أنها تعني أن "طلاء الأظافر الهلامي ليس له مخاطر مسببة للسرطان".وحذرت طبيبة الأمراض الجلدية ميليسا بيليانغ من كليفلاند كلينك، من أن الأشخاص الذين يزورون صالون الأظافر بشكل متكرر سيواجهون على الأرجح مخاطر أكبر، إذا كانت موجودة.

وإذا كان شخص ما يذهب مرات عدة في السنة، فمن المحتمل ألا يكون لديه الكثير ليقلق بشأنه. أما إذا كانوا يذهبون مرة كل أسبوعين، فقد يكون ذلك سببا للقلق.