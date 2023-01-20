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المرأة

فستان قصير يشبه ثياب المدارس وتسريحة شعر من فترة السبعينيات.. إطلالة أصالة الأخيرة تثير الجدل (صور)

Lebanon 24
20-01-2023 | 05:00
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أثارت الفنانة السورية أصالة نصري الجدل بسبب ظهورها في أولى حلقات العروض المباشرة لبرنامج "سعودي آيدول" (Saudi Idol).

فقد ظهرت أصالة بإطلالة تشبه إطلالات سبعينيات القرن الماضي، فارتدت فستاناً قصيراً من تصميم دار أزياء "Dior" العالمية.
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وجاء الفستان بتصميم يشبه إلى حد كبير ثياب المدارس بنقشة الكاروهات، ويصل سعره إلى 3900 يورو، مع كولون مزين بالكامل بنقوشات الورد، وأكملت الإطلالة بتسريحة شعر من فترة السبعينيات. 
 
 
 
ونشرت أصالة عدداً من الصور لها التي اثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستغرام".

وعلقت أصالة علي الصور قائلة: "أول هوا وأول الهوا بيكون شويّة خوف من كبر محبّتكم ومن سعة قلوبكم كلنا شوي بنرتبك الروح كانت حلوه والقلوب متآلفة والحلى حيزيد هيك نحنا طريقتنا .. كلّ التّوفيق لحبايبنا متسابقين سعودي آيدول أمتع برنامج وأحلى". (زهرة الخليج +عالم النجوم)
 
 
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