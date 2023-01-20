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المرأة
سهير رمزي تتحدث عن الفنانة التي تستحق أن تكون "خليفتها" فنياً.. من هي؟
Lebanon 24
20-01-2023
|
11:00
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تحدّثت الفنانة سهير رمزي عن الفنانة التي يمكن أن تكون خليفتها فنياً.
واكدت سهير في تصريحات صحافية أنها لا تؤمن بفكرة خليفة للفنان، وترى أن لا أحد سيخلفها، لأن لكل فنان أسلوبه الخاص والموهبة التي تميّزه.
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وفي الوقت نفسه، قالت إنها ترى الكثير من الفنانات الشابات الموهوبات والمتميزات على الشاشة، واللواتي ينتظرهنّ مستقبل واعد.
وأضافت: "يعني مثلاً البنات اللي بيشاركوا معايا في مسلسلي الجديد "أم البنات" سواء منة عرفة أو هاجر الشرنوبي أو ياسمين جمال كلهم شاطرين وشايفة إن ليهم مستقبل كبير".
يُذكر أن سهير رمزي تعود إلى الدراما بعد غياب سنوات طويلة، وذلك من خلال مسلسل "أم البنات"، الذي تشارك فيه الى جانب عدد كبير من الفنانين الشباب، بينهم: منة عرفة وهاجر الشرنوبي ومحمد مهران وحامد الشرابي وياسمين جمال، وهو من إخراج عبد العزيز حشاد. (لها)
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