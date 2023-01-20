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المرأة

بـ "جمبسوت" ضيق.. كارلا حداد تروّج لبرنامجها الجديد على شاشة الـ LBCI شاهدوا الصور

Lebanon 24
20-01-2023 | 03:22
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تستعد المذيعة ومقدمة البرامج كارلا حداد لإطلاق برنامجها الجديد "المسرح" على شاشة الـ LBCI .

 

ونشرت كارلا صورا ترويجية عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

 

وظهرت كارلا بجمبسوت أسود ضيق أظهر رشاقتها، وعلقت على الصور بالقول: The stage.

 

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A post shared by Carla Haddad. كارلا حداد (@carlahaddadofficial)


 
 

وانهالت التعليقات التي أثنت على جمال كارلا وإطلالتها، وتمنى المتابعون لها إنطلاقة موفقة.

 

يُذكر ان كارلا قدمت سابقا عدة مواسم من برنامج "في مايل" على شاشة الـ LBCI قبل ان يتم ايقافه نهاية عام 2022 على ان تنطلق في برنامجها الجديد قريباً.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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