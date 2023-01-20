Advertisement

المرأة

هل تفيد المكملات الغذائية البشرة؟.. إليكِ الإجابة

Lebanon 24
20-01-2023 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1030549-638098142654815421.jpg
Doc-P-1030549-638098142654815421.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يلجأ الناس لتناول المكملات الغذائية، ضمن اعتقاد شائع بأنها مفيدة لصحة الجسم، خاصة البشرة. ولأن هذه المكملات يتم إنتاجها من مواد غذائية عضوية بالدرجة الأولى، فإنه يتم استخدامها بصورة دائمة، حتى من دون العودة إلى طبيب تغذية أو خبير صحي، على الرغم من خطورة هذا الأمر، خاصة بالنسبة للذين لديهم حساسية من أغذية معينة.
Advertisement

لكن معظم المكملات الغذائية تتمتع بقدرة على حل معظم مشاكل البشرة، منها: علاج البثور، والمساهمة في إخفاء التجاعيد، وعلاج ترهل البشرة، وجفافها وليونتها.
وينصح خبراء التجميل بتناول المكملات الغذائية المصنوعة من مواد وأغذية طبيعة دون تدخل كيميائي، واليكم هذه النصائح: 

- يمكن استخدام المكملات الغذائية الغنية بالزنك، لعلاج مشاكل البشرة الدهنية، كون الزنك يساهم في نمو الأنسجة، وتنظيم عمل الغدد الدهنية.

- يقوي حمض الهيالورنيك قدرة خلايا البشرة على الاحتفاظ بالرطوبة، ويفضل استخدامه بالتزامن مع الكريمات التجميلية، والحقن المزيلة للتجاعيد.

- الكولاجين هو أهم عنصر يمكن استخدامه لحماية البشرة من الترهل، فهو يحتوي على فيتامين (سي) والسيلينيوم الذي يساهم في حماية البشرة.

- الكرنوسين يحافظ بشكل مذهل على ليونة البشرة، فيمكن استخدامه مع حمض الروزمارينيك، للمحافظة على ألياف البشرة المصنعة للكولاجين الطبيعي.
 
- المكملات الغذائية المصنوعة من الحمضيات مهمة في فصل الشتاء، كون البشرة تصبح أكثر تعرضاً للجفاف بسبب برودة الجو، ومن أبرز هذه المكملات: زيت البوراش وزيت جوز الهند في حالة البشرة الحساسة، وزيت زهرة الربيع في حالة البشرة الناضجة. (زهرة الخليج)

المصدر: زهرة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
16:00 | 2023-01-20
11:00 | 2023-01-20
08:00 | 2023-01-20
05:00 | 2023-01-20
03:22 | 2023-01-20
02:00 | 2023-01-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website