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المرأة
هل تفيد المكملات الغذائية البشرة؟.. إليكِ الإجابة
Lebanon 24
20-01-2023
|
14:00
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يلجأ الناس لتناول المكملات الغذائية، ضمن اعتقاد شائع بأنها مفيدة لصحة الجسم، خاصة البشرة. ولأن هذه المكملات يتم إنتاجها من مواد غذائية عضوية بالدرجة الأولى، فإنه يتم استخدامها بصورة دائمة، حتى من دون العودة إلى طبيب تغذية أو خبير صحي، على الرغم من خطورة هذا الأمر، خاصة بالنسبة للذين لديهم حساسية من أغذية معينة.
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لكن معظم المكملات الغذائية تتمتع بقدرة على حل معظم مشاكل البشرة، منها: علاج البثور، والمساهمة في إخفاء التجاعيد، وعلاج ترهل البشرة، وجفافها وليونتها.
وينصح خبراء التجميل بتناول المكملات الغذائية المصنوعة من مواد وأغذية طبيعة دون تدخل كيميائي، واليكم هذه النصائح:
- يمكن استخدام المكملات الغذائية الغنية بالزنك، لعلاج مشاكل البشرة الدهنية، كون الزنك يساهم في نمو الأنسجة، وتنظيم عمل الغدد الدهنية.
- يقوي حمض الهيالورنيك قدرة خلايا البشرة على الاحتفاظ بالرطوبة، ويفضل استخدامه بالتزامن مع الكريمات التجميلية، والحقن المزيلة للتجاعيد.
- الكولاجين هو أهم عنصر يمكن استخدامه لحماية البشرة من الترهل، فهو يحتوي على فيتامين (سي) والسيلينيوم الذي يساهم في حماية البشرة.
- الكرنوسين يحافظ بشكل مذهل على ليونة البشرة، فيمكن استخدامه مع حمض الروزمارينيك، للمحافظة على ألياف البشرة المصنعة للكولاجين الطبيعي.
- المكملات الغذائية المصنوعة من الحمضيات مهمة في فصل الشتاء، كون البشرة تصبح أكثر تعرضاً للجفاف بسبب برودة الجو، ومن أبرز هذه المكملات: زيت البوراش وزيت جوز الهند في حالة البشرة الحساسة، وزيت زهرة الربيع في حالة البشرة الناضجة. (زهرة الخليج)
المصدر: زهرة
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