هذه الممثلة الجميلة هي بديلة "سمر" في العشق الممنوع

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يبدو أن النجمة التركية بيرين سات لم تشأ التعبير عن رأيها بوضوح فيما يخص الأنباء التي تؤكد نية صُناع الدراما التركية إنتاج فيلمٍ جديد لشخصية "بيهتار" التي قدمتها قبل نحو 14 عاماً، واختيار زميلتها فرح زينب عبد الله لتجسيد هذا الدور.وفي التفاصيل، فقد طرح أحد الصحفيين سؤالاً على بيرين سات بخصوص رأيها في الأمر، وما إذا كانت ترى أن "بيهتار" الجديدة يمكنها أن تنسينا "بيهتار" القديمة، لتتجاهل السؤال على الفور وتبتسم للصحفي وتحرك سيارتها مغادرةً المكان.وفور تداول مقطع الفيديو الذي يوثق رد فعل النجمة التركية عبر وسائل التواصل الإجتماعي، أكد بعض المعلقين أن النجمة ترفعت عن الإجابة واكتفت بابتسامة ساخرةٍ، وأنها بذلك قالت ما تريد قوله، بأن الأمر لا يعجبها وأنه لن ينجح، مشيرين إلى أن التقليد سيكون فاشلاً لتلك الشخصية التي أبدعت فيها بيرين.