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المرأة
هذه الممثلة الجميلة هي بديلة "سمر" في العشق الممنوع
Lebanon 24
20-01-2023
|
08:00
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يبدو أن النجمة التركية بيرين سات لم تشأ التعبير عن رأيها بوضوح فيما يخص الأنباء التي تؤكد نية صُناع الدراما التركية إنتاج فيلمٍ جديد لشخصية "بيهتار" التي قدمتها قبل نحو 14 عاماً، واختيار زميلتها فرح زينب عبد الله لتجسيد هذا الدور.
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وفي التفاصيل، فقد طرح أحد الصحفيين سؤالاً على بيرين سات بخصوص رأيها في الأمر، وما إذا كانت ترى أن "بيهتار" الجديدة يمكنها أن تنسينا "بيهتار" القديمة، لتتجاهل السؤال على الفور وتبتسم للصحفي وتحرك سيارتها مغادرةً المكان.
وفور تداول مقطع الفيديو الذي يوثق رد فعل النجمة التركية عبر وسائل التواصل الإجتماعي، أكد بعض المعلقين أن النجمة ترفعت عن الإجابة واكتفت بابتسامة ساخرةٍ، وأنها بذلك قالت ما تريد قوله، بأن الأمر لا يعجبها وأنه لن ينجح، مشيرين إلى أن التقليد سيكون فاشلاً لتلك الشخصية التي أبدعت فيها بيرين.
وتحظى شخصية بيهتار التي قدمتها النجمة التركية بيرين سات في مسلسل "العشق الممنوع" وعُرفت عربياً باسم "سمر"، بشعبيةٍ كبيرةٍ في تركيا، حتى أنها اعتُبرت أفضل شخصية تلفزيونية نسائية هناك، وهو الأمر الذي دفع بصُناع الدراما التركية لإعادة إحيائها من خلال فيلم سينمائي، يحكي قصة المسلسل نفسها، ولكن في حقبةٍ زمنيةٍ مختلفة وتحديداً في عام 1900، وسيعرض على إحدى المنصات. (زهرة الخليج)
المصدر: زهرة
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