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المرأة
بعد ان امتلكها رجل أعمال عربي وارتدتها الأميرة ديانا.. من حصل على القلادة المميزة؟
Lebanon 24
20-01-2023
|
16:00
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إشترت نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان، قلادة مرصعة بالماس كانت قد ارتدتها الأميرة البريطانية الراحلة ديانا، وذلك في مزاد مقابل نحو 195 ألف دولار أميركي.
وتم بيع القلادة التي امتلكها رجل الأعمال الفلسطيني البريطاني الراحل، نعيم عطالله، ويعود تاريخها إلى عشرينيات القرن الماضي، في مزاد بـ"دار سوذبيز" في لندن مساء أمس الأربعاء.
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والقلادة المعروفة باسم "صليب عطا الله"، تم تصميمها في عشرينيات القرن الماضي من قبل دار تصميم المجوهرات الفاخرة "جارارد"، واشتراها عطا الله في الثمانينيات، وأقرضها إلى الأميرة ديانا في بضع مناسبات باعتبار الصداقة التي كانت تربطه بها. وهي قطعة جريئة وملونة مرصعة بقطع أحجار "جمشت" مربعة ومزينة بألماس، فيما يبلغ إجمالي وزن الماس نحو 5.25 قيراط.
وقبل بيع القطعة، قال كريستيان سبوفورث، رئيس قسم المجوهرات في "دار سوذبيز": "نادرا ما يتم عرض المجوهرات التي تملكها أو ترتديها الأميرة الراحلة ديانا، خاصة قطعة مثل قلادة عطا الله، وهي ملونة وجريئة ومميزة للغاية"، مشيرا إلى أن "هذه القلادة غير العادية هي رمز لتزايد ثقة الأميرة بنفسها في اختياراتها من الملابس والمجوهرات، في تلك اللحظة بالذات من حياتها".
المصدر:
روسيا اليوم
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