14
o
بيروت
14
o
طرابلس
3
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
9
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
4
o
بشري
14
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
العمل من المنزل.. دراسة تكشف سيّئاته بالنسبة للنساء!
Lebanon 24
20-01-2023
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أجبر تفشي كورونا العديدين على العمل من المنزل، لكن ذلك لا يخلو من السلبيات خصوصاً لدى النساء.
حتى بعد تخفيف إجراءات الوقاية من كورونا؛ يواصل الكثيرون العمل من البيت بدل الذهاب إلى المكتب. وحسب دراسة حديثة، فقد أثر ذلك سلباً على النساء أكثر من الرجال. إضافة إلى العمل العادي من البيت تقوم النساء بالأعمال المنزلية كرعاية الأطفال والطبخ.
Advertisement
وكشف خبراء أن الضغط على النساء بشكل عام والأمهات بشكل خاص ازداد خلال فترة جائحة كورونا، حسب الموقع الألماني "إيلتيرن".
كما كشفت نتائج دراستين، الأولى أجريت في الصين خلال جائحة كورونا شملت 172 من المتزوجين، والأخرى شملت 60 مشاركاً في كوريا الجنوبية، أن الرجال والنساء المتزوجين قاموا بالمزيد من المهام المتعلقة بالأسرة عندما كانوا يعملون بمفردهم في البيت بدل المكتب. لكن النساء قمن بإنجاز عدد أكبر بكثير من المهام المتعلقة بالأسرة عندما عملن مع أزواجهن في نفس الوقت معا من المنزل. فلم تتناقص المسؤوليات الأسرية للنساء لمجرد أن شريكهن كان أيضا في المنزل. وبالنسبة للنساء كانت الأولوية للأنشطة المتعلقة بالأسرة مقارنة بالواجبات المهنية. أما فيما يخص الرجال فكان العكس هو الصحيح، يضيف الموقع الألماني "إيلتيرن".
كما عبّرت النساء المشاركات في الدراستين عن شعورهن بالذنب لأنه بسبب عدم قدرتهن على قضاء المزيد من الوقت مع أسرهن، لما كنّ يعملن من البيت بدل الذهاب إلى مقر العمل. وتؤكد دراسة أخرى ميل النساء إلى الشعور بالذنب بسبب "عدم تحقيق العدالة" لأسرهن.
وينصح الخبراء النساء بالمزج بين العمل من البيت والعمل من المكتب لتفادي الضغط والإجهاد.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد تعاميم مصرف لبنان... كم سجّل سعر صرف الدولار عصر اليوم؟
Lebanon 24
بعد تعاميم مصرف لبنان... كم سجّل سعر صرف الدولار عصر اليوم؟
09:46 | 2023-01-20
20/01/2023 09:46:27
Lebanon 24
Lebanon 24
شح بالأمطار والثلوج.. ولكن الشتاء في لبنان لم يقل بعد كلمته الأخيرة إليكم التفاصيل
Lebanon 24
شح بالأمطار والثلوج.. ولكن الشتاء في لبنان لم يقل بعد كلمته الأخيرة إليكم التفاصيل
23:38 | 2023-01-20
20/01/2023 11:38:43
Lebanon 24
Lebanon 24
الإحتجاجات تتجدّد.. إليكم الطرقات المقطوعة
Lebanon 24
الإحتجاجات تتجدّد.. إليكم الطرقات المقطوعة
12:07 | 2023-01-20
20/01/2023 12:07:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تعاميم مصرف لبنان الجديدة.. هل ستؤثر على سعر الدولار؟
Lebanon 24
تعاميم مصرف لبنان الجديدة.. هل ستؤثر على سعر الدولار؟
14:17 | 2023-01-20
20/01/2023 02:17:07
Lebanon 24
Lebanon 24
اقترب الأمر.. في هذا الموعد ستأتي الكهرباء 5 ساعات!
Lebanon 24
اقترب الأمر.. في هذا الموعد ستأتي الكهرباء 5 ساعات!
15:32 | 2023-01-20
20/01/2023 03:32:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
08:00 | 2023-01-21
طليقة تيم حسن تخرج عن صمتها وترد بقوة على كل من وصفها بأنها "ختيارة".. شاهدوا الفيديو
05:00 | 2023-01-21
غادة عبد الرزاق تثير الجدل بإطلالتها الجديدة.. والجمهور يشبهها بـ 4 فنانات (صور)
04:03 | 2023-01-21
شبهها الجمهور بباسم فغالي.. إطلالة غير موفقة لنجوى كرم بالسعودية تعرضها للانتقاد: "شو طالعة عالفضا؟" (فيديو)
04:00 | 2023-01-21
بعد اتهامها بأنها كانت مخمورة.. اعلامية شهيرة تهاجم أحد متابعيها: "أمك متعودة تشرب الكحول"
02:00 | 2023-01-21
بعد إعلانها عن حملها.. ما جنس مولود نجمة "عروس إسطنبول"؟
16:00 | 2023-01-20
بعد ان امتلكها رجل أعمال عربي وارتدتها الأميرة ديانا.. من حصل على القلادة المميزة؟
فيديو
طردته المعلمة من الصف فطعنها بخنجر.. حادثة في مدرسة تهز دولة عربية (فيديو)
Lebanon 24
طردته المعلمة من الصف فطعنها بخنجر.. حادثة في مدرسة تهز دولة عربية (فيديو)
05:00 | 2023-01-12
21/01/2023 16:43:41
Lebanon 24
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
23:15 | 2023-01-08
21/01/2023 16:43:41
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
05:00 | 2023-01-05
21/01/2023 16:43:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact