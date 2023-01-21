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المرأة

بعد إعلانها عن حملها.. ما جنس مولود نجمة "عروس إسطنبول"؟

Lebanon 24
21-01-2023 | 02:00
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كشف موقع Expat Guide Turkey أن الممثلة التركية آصلي أينفر، المعروفة بـ"عروس إسطنبول" حامل بطفلة من زوجها رجل الأعمال بيركين جوكبوداك.
 
 
وكانت قد صرحت سابقاً بأنها حامل بجنينها الأول، وعن شعورها تجاه الأمومة قالت: "إنها فترة جديدة جداً عليّ، لا أريد أن أتحدث كثيراً؛ لأن الوقت لايزال مبكراً جداً للحديث عنها. وإذا أعطيتني بعض الوقت حول هذا، يمكنني أن أخبرك بشكلٍ أكثر راحة بعد ذلك".
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كما اعتبرت النجمة البالغة من العمر 38 عاماً والتي اعتذرت عن جميع الأعمال التي طرحت عليها؛ من أجل التفرغ لحملها، أنه من السابق لأوانه اختيار اسمٍ للطفل الذي تحمله.
 
وكانت آصلي أينفر قد تزوجت بحفل بسيط بين عائلتها في شهر الماضي، بعد 4 أشهر فقط على مواعدة بيركين جوكبوداك وهو رجل أعمال تركي بعيد عن الوسط الفني. (سيدتي)
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