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المرأة

غادة عبد الرزاق تثير الجدل بإطلالتها الجديدة.. والجمهور يشبهها بـ 4 فنانات (صور)

Lebanon 24
21-01-2023 | 05:00
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أثارت الفنانة غادة عبد الرازق جدلا كبيرا بعدما نشرت مجموعة صور لها عبر حسابها الخاص على انستغرام.
 
 
وظهرت غادة بملامح وجه مختلفة واطلالة جديدة أمام الجمهور، مما جعلهم يشبهونها بـ 4 فنانات وهم: سيرين عبد النور، كندة علوش، الممثلة زينة، وروجينا.
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وجاءت بعض تعليقات الجمهور على الصور، كالتالي: "فكرتك روجينا قبل ما أشوف الإسم" ، "شكل دكتور أصالة لف لفة حلوة"، "كلها بتصغر بالعمر"، "بتعملوا إيه في شكلكم"، "طالعة نسخة لـ سيرين عبد النور"، "بقيتي شبه كندة علوش" ، "والله ما عرفتك غير لما شوفت الاسم" ، "صغرانة وحليانة"، "متغيرة كتير"، "انتي شبه زينة أوي" ، "الدكتور ده خلاكي زينة عبد الرازق". (البوابة)
 
 
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