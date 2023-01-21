غادة عبد الرزاق تثير الجدل بإطلالتها الجديدة.. والجمهور يشبهها بـ 4 فنانات (صور)

أثارت الفنانة غادة عبد الرازق جدلا كبيرا بعدما نشرت مجموعة صور لها عبر حسابها الخاص على انستغرام.

وظهرت غادة بملامح وجه مختلفة واطلالة جديدة أمام الجمهور، مما جعلهم يشبهونها بـ 4 فنانات وهم: سيرين عبد النور، كندة علوش، الممثلة زينة، وروجينا.

Advertisement



وجاءت بعض تعليقات الجمهور على الصور، كالتالي: "فكرتك روجينا قبل ما أشوف الإسم" ، "شكل دكتور أصالة لف لفة حلوة"، "كلها بتصغر بالعمر"، "بتعملوا إيه في شكلكم"، "طالعة نسخة لـ سيرين عبد النور"، "بقيتي شبه كندة علوش" ، "والله ما عرفتك غير لما شوفت الاسم" ، "صغرانة وحليانة"، "متغيرة كتير"، "انتي شبه زينة أوي" ، "الدكتور ده خلاكي زينة عبد الرازق". (البوابة)