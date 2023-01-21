بعد اتهامها بأنها كانت مخمورة.. اعلامية شهيرة تهاجم أحد متابعيها: "أمك متعودة تشرب الكحول"

ردّت الإعلامية فجر السعيد على حملة السخرية التي تعرضت لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إثر سقوطها عن الدراجة الهوائية التي كانت تستقلها خلال تواجدها لحضور فعاليات بطولة "خليجي 25" لكرة القدم في مدينة البصرة.

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ووجهت الاعلامية الكويتية هجوماً شديد اللهجة للساخرين منها.

كما وردت على متابع اتهمها بأنها كانت مخمورة لذلك سقطت عن الدراجة الهوائية، قائلة: "ترا إذا أمك متعودة تشرب الكحول عند الظهر لكي تسكر، فهذا لا يعني أن كل الحريم يسكرون. ترا امك ظاهرة خاصه كانت اتريق عرق‬ وفريحكم كله يدري".

وأعادت فجر نشر المقطع وهي تقود الدراجة عبر صفحتها على تويتر، وارفقته بتعليق: "طيحتي تراند فما بالكم كلامي". (لها)