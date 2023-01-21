Advertisement

المرأة

شبهها الجمهور بباسم فغالي.. إطلالة غير موفقة لنجوى كرم بالسعودية تعرضها للانتقاد: "شو طالعة عالفضا؟" (فيديو)

Lebanon 24
21-01-2023 | 04:03
A-
A+
Doc-P-1030830-638098959996371734.png
Doc-P-1030830-638098959996371734.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أحيت الفنانة نجوى كرم مساء أمس الجمعة حفلا غنائيا في أبها بالسعودية.

 

وقد ردد الجمهور مع نجوى أجمل أغانيها.

 

الا ان إطلالة نجوى عرضتها للانتقادات، فقد ارتدت فستانا أبيض اللون طويلا يتميز عند الجانب بورود كبيرة على الكتف والخصر بدت غير متناسقة.

Advertisement

A post shared by Najwa Karam (@najwakaram)


 

وظهرت نجوى كأنها غير مرتاحة بالفستان على المسرح نظرا لحجمه.

 

 
 

وشبّه العديد من المتابعين إطلالة نجوى بإطلالات مقلد النجوم باسم فغالي. ومن بين التعليقات: " كل شي حلو الا الفستان ابدا مو حلو"، "اول مره اختيار الفستان مو قوي مغطي عوجهك كتير من الجنب المفروض الحركه اخف"، " الفستان حلو لكن لجلسة تصوير او لحضور مهرجان مو اكثر"، "شو طالعة عالفضا" وغيرها. الا ان بعض المتابعين أثنوا على الفستان واعتبروا إطلالتها فخمة. ما رأيكم؟

المصدر: "رصد" لبنان 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
08:00 | 2023-01-21
05:00 | 2023-01-21
04:00 | 2023-01-21
02:00 | 2023-01-21
23:00 | 2023-01-20
16:00 | 2023-01-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website