شبهها الجمهور بباسم فغالي.. إطلالة غير موفقة لنجوى كرم بالسعودية تعرضها للانتقاد: "شو طالعة عالفضا؟" (فيديو)

أحيت الفنانة نجوى كرم مساء أمس الجمعة حفلا غنائيا في أبها بالسعودية.

وقد ردد الجمهور مع نجوى أجمل أغانيها.

الا ان إطلالة نجوى عرضتها للانتقادات، فقد ارتدت فستانا أبيض اللون طويلا يتميز عند الجانب بورود كبيرة على الكتف والخصر بدت غير متناسقة.

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A post shared by Najwa Karam (@najwakaram)





وظهرت نجوى كأنها غير مرتاحة بالفستان على المسرح نظرا لحجمه.

وشبّه العديد من المتابعين إطلالة نجوى بإطلالات مقلد النجوم باسم فغالي. ومن بين التعليقات: " كل شي حلو الا الفستان ابدا مو حلو"، "اول مره اختيار الفستان مو قوي مغطي عوجهك كتير من الجنب المفروض الحركه اخف"، " الفستان حلو لكن لجلسة تصوير او لحضور مهرجان مو اكثر"، "شو طالعة عالفضا" وغيرها. الا ان بعض المتابعين أثنوا على الفستان واعتبروا إطلالتها فخمة. ما رأيكم؟