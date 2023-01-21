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المرأة

الفنانة العالمية تنفي خبر ارتباطها: "أنا عزباء"

Lebanon 24
21-01-2023 | 11:00
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حسمت المغنية الاميركية سيلينا غوميز حقيقة علاقتها العاطفية بالنجم العالمي أندرو تاجارت.
 
 
ونفت غوميز اي علاقة عاطفية تجمعهما به، مؤكدة انها عزباء، وجاء ذلك من خلال نشر صورة بالأبيض والأسود عبر خاصيّة "ستوري" في حسابها على "إنستغرام"، وعلقت عليها بعبارة: "أحبّ البقاء بمفردي كثيراً"، وأرفقت التعليق بهاشتاغ "iamsingle" (أنا عزباء).
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وانتشرت هذه الإشاعات بقوّة بعدما ظهرت سيلينا تلعب البولينغ مع أندروا في نيويورك، الأحد الماضي.
 
 
وأكّد مصدر قريب من الثنائي أن سيلينا وأندور مقرّبان ويتواعدان، وعلاقتهما ما زالت جديدة.
 
وأضاف المصدر أن الثنائي تعارفا عبر أصدقاء مشتركين، وحصل تواصل فوريّ بينهما، وأُعجب كلّ منهما بالآخر. (الجديد)
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