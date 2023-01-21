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المرأة

علامات تخبرك بضرورة التوجه إلى المستشفى على الفور للولادة

Lebanon 24
21-01-2023 | 14:00
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إذا كنتِ حامل في الشهور الأخيرة، بالتأكيد تحملين داخلك الكثير من مشاعر القلق والأسئلة التي تدور في ذهنك عن الولادة.
 
الكثير من السيدات لديهن أفكاراً خاطئة عن الولادة، معظمها مستمد من الدراما التي تصور لحظة الولادة مفاجئة وسريعة، بينما في الواقع هناك علامات تظهر قبل الولادة بساعات طويلة، وهي التي تجعلكِ مستعدة للحظة الولادة، ومتواجدة في المستشفى قبل الولادة بوقت كافِ.
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تابعي القراءة لتتعرفي على العلامات التي تخبركِ بضرورة التوجه إلى المستشفى لأنكِ على وشك الولادة.
1- الرغبة الملحة في التبول
عند الولادة يضغط الجنين بشدة على منطقة أسفل البطن، والتي تشمل المثانة، مما يجعلكِ تشعرين برغبة ملحة ومتكررة في التبول، حتى لو لم يكن هناك كمية من البول تستحق الذهاب إلى الحمام، فإن الضغط الشديد على المثانة تشعركِ بالحاجة الشديدة إلى التبول.
2- الإصابة بالإسهال
الإصابة بالإسهال، وأحياناً يكون إسهال شديد، من العلامات المبكرة للولادة، لذا إذا اقترب موعد ولادتك، وأصبتِ بإسهال شديد مستمر، تأكدي أنكِ على وشك استقبال طفلك.
3- زيادة إفرازات المهبل
إذا لاحظتِ زيادة إفرازات المهبل بشكل واضح، فغالباً قد اقترب وقت الولادة، أما إذا كانت الإفرازات مصحوبة بدماء، أي يكون لونها مائلاً للبني الداكن، فأنتِ على وشك الولادة وعليكِ التوجه إلى المستشفى على الفور.
4- الشعور بتقلصات الرحم
تقلصات الرحم المصاحبة للولادة، تشبه تقلصات الرحم التي تكون في وقت الدورة الشهرية، ولكنها تكون أقوى، ومنتظمة، وكلما اقترب وقت الولادة، زادت حدة التقلصات، وأصبحت أقرب من بعضها، وبالتالي عندما تشعرين بتقلصات شديدة في الرحم، يجب أن تتوجهي إلى المستشفى التي اخترتها للولادة.
5- نزول المياه المحيطة بالجنين
هذه من العلامات الواضحة للولادة، وتحدث بسبب انفتاح الكيس المحيط بالجنين، فينهمر السائل الأمنيوسي من المهبل بشكل واضح، وهذه علامة تستدعي التوجه للمستشفى بسرعة لأن تأخير الولادة بعد نزول المياه المحيطة بالجنين يكون خطراً على سلامة الجنين.
6- اتساع عنق الرحم
هذه العلامة لا يمكن معرفتها في المنزل، حيث يكتشفها الطبيب عند الفحص، وهي من علامات الولادة. (نواعم)     
 
 
المصدر: نواعم
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