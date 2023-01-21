نصائح للسيطرة على تساقط الشعر.. شتاءً!

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خلال فصل الشتاء، نميل إلى استهلاك الكثير من الأطعمة المقلية والحلويات، التي يمكن أن تؤثر بشدة على صحة شعرنا، كما يؤدي تصفيف الشعر بالحرارة والتلوث أيضاً إلى تساقط الشعر؛ لذا فإن اتباع بعض النصائح السهلة وتعديل روتين العناية بالشعر يمكن أن تقلل تساقط الشعر إلى حد كبير.1) ابتعدي عن الاستحمام الساخنالحرارة يمكن أن تضر شعركِ وتسبب تساقطه. في فصل الشتاء، نستخدم الماء الساخن للغاية أثناء الاستحمام، ولكنّ ذلك ليس خياراً صحياً لشعركِ، فحاولي تجنب الاستحمام الساخن قدر الإمكان، واستخدمي الماء الفاتر بدلاً من الساخن، لتنظيف شعركِ لحمايته من التلف.2) التدليك الزيتي للشعر أمر ضروريالتدليك الزيتي رائع لشعركِ، لأنه يعزز نمو الشعر، وسيساعد التدليك الأسبوعي لفروة رأسكِ في تنشيط الدورة الدموية ويحفز بصيلات الشعر، ما يجعل الشعر أقوى وأكثر صحة، وزيوت الشعر مثل: زيت جوز الهند وزيت الخروع وزيت اللوز وزيت الزيتون، ممتازة لمنع تساقط الشعر، وإضافة التغذية إلى شعركِ.3) جففي شعرك قبل التمشيطالشعر الرطب ضعيف للغاية، وإذا قمت بتمشيط الشعر الرطب، فمن المرجح أن ينتهي بك الأمر بالكثير من التساقط، نظراً لأن جذع الشعر ضعيف وهش خلال فصل الشتاء، ويميل شعركِ إلى السقوط أكثر، لذلك تأكدي دائماً من تجفيف شعركِ بالهواء قبل استخدام المشط.4) منتجات الشعر المغذيةعادة يكون موسم الشتاء جافاً جداً، ويجعل الشعر وفروة الرأس أكثر جفافاً، وتؤدي فروة الرأس الجافة إلى قشرة الرأس والحكة، ما قد يؤدي إلى تساقط الشعر الذي لا يمكن السيطرة عليه.لذلك، عليكِ اختيار الشامبو والبلسم وأقنعة الشعر المغذية، للحفاظ على ترطيب الشعر، وابحثي عن مكونات مثل: الأفوكادو وحمض الهيالورونيك والمكاديميا والموز، فهي مغذية للغاية للشعر. (زهرة الخليج)