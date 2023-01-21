هكذا حصلت كيم كارداشيان على قلادة الأميرة ديانا





فكيف وصلت هذه القطعة إليها؟

تحمل هذه القطعة من المجوهرات اسم "صليب عطالله" وتوقيع دار Garrard البريطانيّة الشهيرة.

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وتأخذ شكل قلادة من الذهب الأبيض مُزيّنة بأحجار الجمشت المربعة الشكل ومرصعة بالماس، يبلغ إجمالي وزنها حوالي 5,25 قيراط. استطاعت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان أن تحصل مقابل مبلغ ضخم على مجوهرات سبق أن ظهرت بها الأميرة الراحلة ديانا في مناسبات مختلفة.فكيف وصلت هذه القطعة إليها؟تحمل هذه القطعة من المجوهرات اسم "صليب عطالله" وتوقيع دار Garrard البريطانيّة الشهيرة.وتأخذ شكل قلادة من الذهب الأبيض مُزيّنة بأحجار الجمشت المربعة الشكل ومرصعة بالماس، يبلغ إجمالي وزنها حوالي 5,25 قيراط.

وعرضت دار "سوذبيز" للمزادات هذه القطعة للبيع في مزاد أقيم بمدينة لندن الأسبوع الماضي، حيث استطاع ممثّل للنجمة الأميركيّة كيم كارداشيان أن يحصل عليها مقابل 200 ألف دولار بعد مزايدات شملت 4 مستثمرين مختلفين وبمبلغ وصل إلى ضعف المبلغ الذي كان مقدراً لبيعها قبل المزاد.



ليست أول مرة

إلا أن هذه القطعة من المجوهرات بقيت بحوزة دار Garrard منذ تصميمها في العام 1920 حتى بيعها في العام 1980 إلى رجل الأعمال الفلسطيني البريطاني نعيم عطالله الذي احتفظ بها حتى وفاته في العام 2021. ارتبط عطالله بصداقة بالأميرة ديانا وقد أعارها هذه القلادة لترتديها في مناسبات مختلفة كان أبرزها لدى حضورها حفلاً خيرياً لدعم مؤسسة Birthright التي تُعنى بحماية حقوق النساء أثناء الحمل والولادة. كان ذلك في شهر أكتوبر من العام 1987، وقد نسّقت هذه القلادة مع ثوب مخملي باللون البنفسجي حمل توقيع المصممة البريطانية كاثرين والكر.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تُظهر بها كيم كارداشيان اهتماماً بمجوهرات وأزياء تعود لمشاهير العالم، فقد سبق لها أن اشترت في العام 2011 أساور من الذهب وحجر الجاد تعود للنجمة الراحلة إليزابيت تايلور بمبلغ 65 ألف دولار. (العربية)