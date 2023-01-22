صوفيا فيرغارا توجه رسالة للمرأة العربية!

فازت النجمة العالمية صوفيا فيرغارا بجائزة "شخصية العام" في حفل Joy Awards بالرياض، وتسلّمت الجائزة من رئيس الهيئة العامة للترفية المستشار تركي آل الشيخ.

وخلال الحفل، وجهت فيرغارا رسالة معبّرة، أرادتها أن تكون إلى النساء في العالم العربي، وقالت: "إنها مفاجأة جميلة جداً بالنسبة لي، شكراً لاستضافتي في هذا البلد الجميل، أهدي هذه الهدية إلى النساء في المملكة والشرق الأوسط لبناء مستقبل أفضل، أحلامكن يمكن أن تتحقق، ما عليكن سوى أن تستخدمن عقولكن وثقافتكن".