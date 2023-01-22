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المرأة

بعد استغاثة منة فضالي بخطف مساعدتها.. ماذا كشفت التحقيقات؟

Lebanon 24
22-01-2023 | 11:00
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فجرت الأجهزة الأمنية في القاهرة، مفاجأة من العيار الثقيل بعد استغاثة الفنانة منة فضالي بهم ‏للكشف عن سر تغيب مساعدتها مرجحة اختطافها.‏

وتمكنت الأجهزة الأمنية من العثور على مساعدة منة بعد تغيبها ليومين، بعد منشورها على "فيسبوك". ‏
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وبالفحص وإجراء التحريات، أمكن تحديد صاحبة الصورة، وتبين أنها ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم ‏شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة، وأنه بتاريخ 20 كانون الثاني، تم ضبطها لقيامها بعرض مشغولات ذهبية "مجهولة المصدر" بأحد ‏محال الصاغة بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبمواجهتها، اعترفت بأنها من متحصلات واقعة سرقة بأسلوب ‏المغافلة من فنانة أخرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وتولت النيابة العامة التحقيق.‏

وباستكمال الفحص تبين أن شقيقة المتهمة الموقوفة تعمل مساعدة للفنانة صاحبة المنشور، وأنها روجت ‏لتلك المزاعم على خلاف الحقيقة.‏ (لها)
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