ممثلة لبنانيّة شهيرة: تعرضت لاعتداء جنسيّ وبعد حوالي شهرين اكتشفت أنني حامل

كشفت الممثلة نوال كامل عن تعرضها للاعتداء الجنسي في سنّ المراهقة، والمعاناة التي رافقتها في تلك الفترة لاسيما وأنها كانت وحيدة بعد وفاة والدتها.

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وقالت: "التقيت بشاب خلال عملي في مكان فيه محلين بجانب بعضهما البعض، دعاني لتناول الغذاء وليس إلى العشاء، وكان الأمر في يوم الأحد باعتباره يوم إجازة، وأخذت موافقة والدي قبل الذهاب.وأضافت: "الشاب غشني"، ووضع شيئاً في الطعام، ولا أتذكر أي شيء من الحادثة، ولا أتذكر متى عدت إلى المنزل بعد ذلك، يمكن في اليوم التالي أو بعده بيوم، ولم أدرك ما حصل معي إلا بعد حوالي شهرين عندما اكتشفتُ أنني حامل، وحينها أدركت تعرضي للاعتداء الجنسي". (فوشيا)