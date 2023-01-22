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المرأة

بيونسيه تتألق خلال حفلها في دبي بفستان من توقيع لبناني.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
22-01-2023 | 16:00
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حلّت النجمة الأميركية بيونسيه ضيفةً على حفل افتتاح منتجع Atlantis The Royal في دبي، بعد غياب 4 أعوام عن العروض المباشرة. وقد تألقت للمناسبة بمجموعة من الإطلالات الاستعراضية المصممة خصيصاً لها، حمل بعضها توقيعاً عربياً. تعرّفوا عليها فيما يلي.
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وصلت بيونسيه إلى الحفل بإطلالة ذهبيّة لافتة من دار Dolce&Gabbana، تألفت من ثوب طويل رافقه "كاب" ضخم تمّ تنفيذه بخامة برّاقة.
حملت إطلالتها الأولى على المسرح توقيع دار Atelier Zuhra الإماراتية، حيث تألقت بثوب أصفر تميّز بقصة الكورسيه ورافقه "كاب" من الريش اتخذ شكل هالة في القسم العلوي منه ليتحوّل في الأسفل إلى تنورة غطّت الثوب.

إطلالتها الثانية حملت توقيع المصمم اللبناني نيكولا جبران، وقد اتخذت شكل "جامبسوت" باللون الأحمر تزيّن بالتطريز الكثيف عند الصدر، رافقته تنورة ضخمة، وقفازات طويلة، وأكسسوار على شكل هالة للرأس.
إطلالة بيونسيه الثالثة جاءت بلون وردي "باربيكور"، وتألفت من ثوب قصير غطاه التطريز رافقته قفازات طويلة وجوارب سميكة باللون نفسه.
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