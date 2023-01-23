وفاة فنانة مصرية بعد صراعها مع مرض السرطان

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توفيت المطربة المصرية رانيا شعلان بعد صراع مع مرض السرطان داخل أحد المستشفيات في مدينة 6 أكتوبر وتم تشييع جثمان الراحلة عقب صلاة العصر، ولم تحدد الأسرة موعد العزاء.وكان الفنان حمزة العيلي قد أعلن الخبر عبر حسابه الخاص على "فيسبوك"، قائلاً: "صديقتي الجميلة الطيبة الفنانة الرقيقة رانيا شعلان في رحاب الله، ربنا يرحمك ويجازيكِ بصبرك على مرضك حسنات ورحمات عظيمة ويسكنك جنة الفردوس ويصبر الأهل وأحبابك يا غالية، البقاء والدوام لله".بدأت رانيا تقديم نفسها فنيا منذ عشرين عاماً، بأول ظهور لها بمشاركة الموسيقار فتحي سلامة، بنهاية التسعينيات، حتى انطلقت في مشوارها الغنائي المنفرد منذ حوالي 13 عامًا، وكانت تقدم أسلوبها الخاص في الغناء وتأليف الكلمات والألحان.