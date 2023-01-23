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المرأة

ظهرت كالحوريات.. شاهدوا كيف بدت دانييلا رحمة في الرياض (صور وفيديو)

Lebanon 24
23-01-2023 | 02:19
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شاركت الممثلة دانييلا رحمة في حفل توزيع جوائز "جوي اواردز" الذي أقيم مساء السبت الماضي في الرياض.

 

وتألقت دانييلا بفستان ذهبي وبشعر طويل ومموج جعلها تبدو كالحوريات.

 

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A post shared by Daniella Rahme دانييلا رحمه (@daniellarahme)


 
 
 
 

وقد انقسمت آراء المتابعين حول إطلالة دانييلا، فمنهم من أشاد بها ومنهم من اعتبرها إطلالة غير موفقة. ما رأيكم ؟

المصدر: "رصد" لبنان 24
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