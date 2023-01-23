ظهرت كالحوريات.. شاهدوا كيف بدت دانييلا رحمة في الرياض (صور وفيديو)

شاركت الممثلة دانييلا رحمة في حفل توزيع جوائز "جوي اواردز" الذي أقيم مساء السبت الماضي في الرياض.

وتألقت دانييلا بفستان ذهبي وبشعر طويل ومموج جعلها تبدو كالحوريات.

وقد انقسمت آراء المتابعين حول إطلالة دانييلا، فمنهم من أشاد بها ومنهم من اعتبرها إطلالة غير موفقة. ما رأيكم ؟