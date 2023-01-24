كشف عن أجزاء من جسدها: ملكة جمال لبنان السابقة بفستان تخطت فيه المحظور.. شاهدوا كيف بدت في باريس (صور)

نشرت ملكة جمال لبنان السابقة مايا رعيدي صورا عبر حسابها الخاص على انستغرام.

وظهرت مايا خلال مشاركتها في أسبوع الموضة في العاصمة الفرنسية باريس، الا ان إطلالتها أثارت الكثير من الجدل لجرأتها.

فقد ارتدت مايا فستانا زهرياً جريئا، يتميز بفتحات عند منطقة الصدر كشفت أجزاء من جسدها وبفتحة عند الجانب تصل لأعلى الساق.

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وانهالت تعليقات المتابعين الذين انقسمت الآراء في ما بينهم حول إطلالتها، فمنهم من اعتبر الإطلالة جميلة وجذابة، والبعض الآخر انتقدها واعتبر انها تخطت حدود الجرأة. ما رأيكم؟