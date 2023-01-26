الفنانة العالمية الشهيرة تُقاضي معجباً أهداها خاتم من الألماس

حصلت النجمة الأميركية كيم كارداشيان على أمر تقييدي مؤقت، ضد رجل تسلل إلى منزلها في أكثر من مناسبة وادعى أنها زوجته وأرسل لها خاتمًا من الألماس.



وأرسل هذا الشخص مجموعة من الأغراض إلى منزل كارداشيان مثل الخاتم ومفاتيح غرفة فندق، في حين أن لديه خلفية إجرامية تتعلق بالأسلحة والتهديدات الموجهة.

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وقالت كارداشيان في مستندات المحكمة إن الرجل الذي يُدعى جوميني فيكتور زيجلر، بدأ في الاتصال بها منذ الشهر الماضي، مؤكدة أن "الأمن تدخل لإيقاف الرجل الذي يبلغ من العمر 28 عامًا عندما ذهب إلى منزلها في عدة مناسبات وأنه نشر رسائل بذيئة عنها عبر الإنترنت ووصفها بزوجته".



وأضافت أنه تسبب لها في ضائقة عاطفية وسط تعقبه غير المرغوب فيه، ومن المقرر عقد جلسة استماع الشهر المقبل بشأن هذه المسألة.



وكانت قد حصلت كارداشيان الشهر الماضي أيضًا على أمر تقييدي لمدة خمس سنوات ضد رجل يدعى أندريه بيرسود، والذي ادعى التواصل معها عن بعد. (ليالينا)