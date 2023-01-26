أشياء يحتاجها أطفالك كل صباح لبداية يوم مثمر

بداية اليوم بالنسبة للطفل بمثابة شحن لطاقته، فإما تكون بداية اليوم سبباً في طاقة إيجابية ونشاط وتفاؤل، أو تكون سبباً في خمول الطفل وحزنه باقي اليوم، لذا احرصي على أن تكون بداية اليوم بالنسبة لطفلك بداية إيجابية مرحة تكون خطوة أولى في يومه المثمر.

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1- الاهتمام

يحتاج الطفل للشعور بأن والدته تهتم به، وفي الصباح يحتاج أطفالك إلى اهتمام إيجابي. والاهتمام الإيجابي يشعر الطفل بأهميته في قلبك، دون أن يفسده.

على سبيل المثال فإن الاهتمام الإيجابي لا يشمل أداء مهام طفلك بدلاً منه، مثل مساعدته في ارتداء جواربه أو تحضير أدواته المدرسية، وإنما يعني الثناء عليه وتقدير كل سلوك إيجابي يقوم به الطفل، على سبيل المثال عندما يساعد طفلك أخوته، أو يساهم في تحضير وجبة الإفطار، عليكِ إلقاء الضوء على سلوكه الإيجابي وشكره عليه، هذا الاهتمام يشعر الطفل أنه مرئي، وأن سلوكياته الإيجابية محل تقدير منكِ، وهذا هو الاهتمام الإيجابي.



بالتأكيد تحملين في قلبك الكثير من المشاعر والعاطفة تجاه طفلك، ولكنه يرغب في إظهار هذه المودة حتى تشحن طاقته بالحب والتفاؤل ليبدأ يومه بقلب مفتوح على العالم.

احرصي على إظهار المودة عبر كلمات واضحة تعبر عن حبك لطفلك، وعبر أفعال بسيطة مثل الاهتمام بمظهره، وطبعاً التعبير عن حبك لطفلك عبر احتضانه وتقبيله قبل الخروج من المنزل. 2- المودةبالتأكيد تحملين في قلبك الكثير من المشاعر والعاطفة تجاه طفلك، ولكنه يرغب في إظهار هذه المودة حتى تشحن طاقته بالحب والتفاؤل ليبدأ يومه بقلب مفتوح على العالم.احرصي على إظهار المودة عبر كلمات واضحة تعبر عن حبك لطفلك، وعبر أفعال بسيطة مثل الاهتمام بمظهره، وطبعاً التعبير عن حبك لطفلك عبر احتضانه وتقبيله قبل الخروج من المنزل.

3- الكلمات الإيجابية

كلماتك لها تأثير عميق على طفلك، فاختاري كلماتك بعناية، وخاصة في الصباح، احرصي على أن تكون كلماتك الموجهة لطفلك إيجابية، لتشعريه بالدعم والمحبة والقبول، مما يعزز ثقته في نفسه، ويجعله أقوى وأكثر ثباتاً وإرادة أمام التحديات. (نواعم)