Advertisement

المرأة

أصالة تحذف تغريدة "معادية" لأنغام

Lebanon 24
26-01-2023 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1032452-638103330254146850.PNG
Doc-P-1032452-638103330254146850.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أثارت الفنانة السورية أصالة نصري جدلاً واسعاً عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بسبب حذفها تغريدة فسّرها الكثيرون بأنها تتعارض مع سلوك الفنانة المصرية أنغام في حفل توزيع جوائز الترفيه "جوي أووردز" Joy Awards.
Advertisement

وجاء في تدوينة أصالة: "بسّ لو الإنسان فينا بيقدر يقول شو لازم يقول (من وجهة نظره) كنّا كتير ارتحنا، بسّ للأسف أنا من الناس اللي الكلمه بتتفسّر عندهم تريليون تفسير، لذلك مارح أعطي رأيي بموقف بيدل على لؤم وتعالي وأنا اللي بتمنّى أضرب كفّين كلّ اللي بيفكّر حاله غير لأنّه ما حدا غير".


وكانت أنغام قد تعرّضت لهجوم واسع بسبب ما قالته حين صعدت لتسلّم جائزة "الفنانة المفضلة" من الفنانَين السوريين سامر المصري وديمة قندلفت: "كنت منتظرة أبو ناصر (تركي آل الشيخ) يسلّمهالي"، وأضافت ضاحكةً: "بس مش مشكلة". (لها) 

المصدر: لها
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:16 | 2023-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:40 | 2023-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:57 | 2023-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:31 | 2023-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:06 | 2023-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
08:00 | 2023-01-26
05:00 | 2023-01-26
02:00 | 2023-01-26
23:00 | 2023-01-25
16:00 | 2023-01-25
14:00 | 2023-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website