أصالة تحذف تغريدة "معادية" لأنغام

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أثارت الفنانة السورية أصالة نصري جدلاً واسعاً عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بسبب حذفها تغريدة فسّرها الكثيرون بأنها تتعارض مع سلوك الفنانة المصرية أنغام في حفل توزيع جوائز الترفيه "جوي أووردز" Joy Awards.وجاء في تدوينة أصالة: "بسّ لو الإنسان فينا بيقدر يقول شو لازم يقول (من وجهة نظره) كنّا كتير ارتحنا، بسّ للأسف أنا من الناس اللي الكلمه بتتفسّر عندهم تريليون تفسير، لذلك مارح أعطي رأيي بموقف بيدل على لؤم وتعالي وأنا اللي بتمنّى أضرب كفّين كلّ اللي بيفكّر حاله غير لأنّه ما حدا غير".وكانت أنغام قد تعرّضت لهجوم واسع بسبب ما قالته حين صعدت لتسلّم جائزة "الفنانة المفضلة" من الفنانَين السوريين سامر المصري وديمة قندلفت: "كنت منتظرة أبو ناصر (تركي آل الشيخ) يسلّمهالي"، وأضافت ضاحكةً: "بس مش مشكلة". (لها)