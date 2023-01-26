فنانة شهيرة تُقاضى بغرامة مالية كبيرة.. من هي؟ (صورة)

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بتغريم الفنانة ليلى غفران 20 ألف جنيه، وسداد 10 آلاف جنيه تعويضاً، في واقعة اتهامها بالسب والقذف والتشهير بمحاميها السابق الدكتور حسن أبو العينين.وكانت النيابة العامة أحالت دعوى محامي ليلى غفران القضائية ضد موكلته السابقة، بعد سنتين من التحقيقات بتهمة السب والقذف والتشهير بمحاميها الدكتور حسن أبو العينين.وتقدم المحامي أبو العينين ببلاغ ضد الفنانة ليلى غفران، و3 آخرين، في الإدارة العامة لمكافحة تكنولوجيا المعلومات، عام 2020، بعدما قامت باتهامه بسرقة "خاتم ألماس" إثر سرقته منها من قِبَل عاملة المنزل لديها.

وردت ليلى غفران، قبل على تلك الاتهامات، في منشور عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك"، مؤكدة أنها لا تعلم شيئًا عن القضية، ولم تتهم محاميها السابق بالسرقة كما ادعى، وقالت إنها ستتابع القضية، وستتقدم بالمستندات التي تكذّب رواية محاميها السابق. وأشارت غفران إلى أنها كلفت مكتبها القانوني بالرد الحازم على فيديوهات محاميها السابق، التي حملت اتهامات بأنها تشهر به، وتتهمه بالسرقة. (لها)