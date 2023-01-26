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المرأة

صمّم فستانها بحفل الرياض.. من هو مصمم الأزياء المفضّل لدى جورجينا؟

Lebanon 24
26-01-2023 | 23:00
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كشفت جورجينا رودريغيز، صديقة النجم كريستيانو رونالدو عن مصمم فستانها الكحليّ، الذي لفتت بارتدائه الأنظار خلال مشاركتها في حفل "Joy Awards" الذي أقيم في الرياض.

 
وقالت في مقابلة مع الصحافة في حفل صناع الترفيه، أن فستانها كان من توقيع صديقها المصمم التونسي، علي قروي، مشيرة إلى أنه شخص لطيف ويعيش في دبي.
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هذا واختارت تصاميم الشاب التونسي مراراً وفي مناسبات مهمة، بحيث ظهرت بفستان من توقيعه في مهرجان كان السينمائي عام 2019، ومرة أخرى بمهرجان "ستارلايت" بإسبانيا. كما وقع اختيارها على تصميم آخر له عندما حضرت حفل Soccer Awards في دبي عام 2019.
المصدر: العربية نت
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