نادرة وسعرها خيالي.. ساعة يد الفنانة أحلام في "سعودي ايدول" تلفت الأنظار! (صور)

أصبحت الفنانة الاماراتية احلام حديث المتابعين خلال الساعات الماضية وذلك بعد اطلالتها في الحلقة الثانية من العروض المباشرة ضمن برنامج "سعودي ايدول" الذي تشارك في لجنة تحكيمه.

واختارت أحلام إطلالة من مجموعة المصمم اللبناني العالمي زهير مراد لخريف شتاء 2023، كما اعتمدت قصة شعر "الكاريه".

ام فاهد كيف قدرتي تجيبين هالساعه 😭؟

Richard Mille Lady Rose Gold

الساعه من كثر ماهي مطلوبه ونادره وصل سعرها لاكثر من مليونين ريال سعودي ..@AhlamAlShamsi #احلام_في_سعودي_آيدول pic.twitter.com/u8NNkpaSLs — ڤيوه (@VEOOOH) January 25, 2023

وبعدما شاركت احدى المتابعات صورة ظهرت فيها ساعة أحلام التي ارتدتها بالحلقة مع صورة لساعة من Richard Mille Lady Rose Gold، مشيرة الى انها نادرة وبلغ سعرها اكثر من مليونين ريال سعودي، علقت أحلام بالقول: " لا ساعتي غير عن الصوره ذي اشتريتها من مجوهرات صديقي ابوظبي كل الشكر لمجوهرات صديقي وخصوصاً مهره صديقي اللي وفرت لي الساعة". (الجديد)