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المرأة

نادرة وسعرها خيالي.. ساعة يد الفنانة أحلام في "سعودي ايدول" تلفت الأنظار! (صور)

Lebanon 24
27-01-2023 | 05:00
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أصبحت الفنانة الاماراتية احلام حديث المتابعين خلال الساعات الماضية وذلك بعد اطلالتها في الحلقة الثانية من العروض المباشرة ضمن برنامج "سعودي ايدول" الذي تشارك في لجنة تحكيمه.

 

واختارت أحلام إطلالة من مجموعة المصمم اللبناني العالمي زهير مراد لخريف شتاء 2023، كما اعتمدت قصة شعر "الكاريه".

 

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وبعدما شاركت احدى المتابعات صورة ظهرت فيها ساعة أحلام التي ارتدتها بالحلقة مع صورة لساعة من Richard Mille Lady Rose Gold، مشيرة الى انها نادرة وبلغ سعرها اكثر من مليونين ريال سعودي، علقت أحلام بالقول: " لا ساعتي غير عن الصوره ذي اشتريتها من مجوهرات صديقي ابوظبي كل الشكر لمجوهرات صديقي وخصوصاً مهره صديقي اللي وفرت لي الساعة". (الجديد)

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