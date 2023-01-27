بغياب زوجها.. جيسيكا عازار تحتفل بالـ Baby Shower في أميركا بأجواء فخمة (صور)

احتفلت المذيعة ومقدمة البرامج جيسيكا عازار الموجودة حاليا في الولايات المتحدة بما يُعرف الـ baby shower وذلك مع اقتراب وضعها مولودها الأول.

ونشرت جيسيكا فيديو وصورا من الاحتفال الذي كان بوجود عائلتها في أميركا وظهرت بفستان أبيض أظهر بطنها المنتفخ حيث أصبحت في آخر أيام حملها.

وتميزت زينة الاحتفال باللونين الأبيض والأزرق حيث تنتظر مولودا صبيا.

وكان لافتا عدم وجود زوجها رجل الأعمال محمد صوفان في الاحتفال ما أثار استغراب المتابعين الذين تساءلوا عن أسباب عدم تواجده معها.