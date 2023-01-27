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المرأة

بغياب زوجها.. جيسيكا عازار تحتفل بالـ Baby Shower في أميركا بأجواء فخمة (صور)

Lebanon 24
27-01-2023 | 03:41
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احتفلت المذيعة ومقدمة البرامج جيسيكا عازار الموجودة حاليا في الولايات المتحدة بما يُعرف الـ baby shower وذلك مع اقتراب وضعها مولودها الأول.

 

ونشرت جيسيكا فيديو وصورا من الاحتفال الذي كان بوجود عائلتها في أميركا وظهرت بفستان أبيض أظهر بطنها المنتفخ حيث أصبحت في آخر أيام حملها.

 

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A post shared by Jessica Azar (@jessicaazarofficial)


 
 
 

وتميزت زينة الاحتفال باللونين الأبيض والأزرق حيث تنتظر مولودا صبيا.

 

 
 

وكان لافتا عدم وجود زوجها رجل الأعمال محمد صوفان في الاحتفال ما أثار استغراب المتابعين الذين تساءلوا عن أسباب عدم تواجده معها.

 

المصدر: "رصد" لبنان 24
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