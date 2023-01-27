19
o
بيروت
18
o
طرابلس
o
صور
21
o
جبيل
-3
o
صيدا
20
o
جونية
16
o
النبطية
19
o
زحلة
18
o
بعلبك
o
بشري
19
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
لماذا تجب عليك إضافة الفازلين إلى روتينك الليلي للعناية بالبشرة؟
Lebanon 24
27-01-2023
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
إذا كان هناك منتج تجميل واحد يجب أن يحصل عليه الجميع باتفاق أطباء الأمراض الجلدية، فهو الفازلين، إذ إنه الأكثر أماناً لجميع أنواع البشرة، بما فيها الأكثر حساسية.
يمكن أن يكون وجود الفازلين في المنزل مفيداً عند نفاد مزيل المكياج، وسيؤدي فرك القليل من الفازلين على وجهك إلى إذابة أي مكياج بكفاءة، لأنه يعمل على غرار زيت إزالة المكياج دون الإضرار بالبشرة.
Advertisement
برايمر رائع:
البرايمر هو منتج تمهيدي قبل البدء في تطبيق المكياج على البشرة، ويمكن استخدام الفازلين بدلاً منه، بسبب طبيعته اللزجة، وسيحتفظ الفازلين بأي منتجات سائلة أو مسحوق لأنه انسدادي. ويعمل الفازلين بشكل جيد كتمهيد لوجهك، لأنه لن يسمح لأساسك بالتغلغل داخل المسام.
مذهل للأظافر واليدين:
إذا كنت تعانين جفاف اليدين وحول الأظافر والبشرة، فاستخدمي الفازلين لأنه يحتفظ بالرطوبة داخل اليدين والأظافر، ويعزز نعومتها.
مثبت للحواجب:
يمكن أن يحل الفازلين محل جل الحاجب، لأنه يغطي حاجبيكِ بشكل جيد، ويبقيهما في موضعهما، ما يجعلهما أكثر سمكاً، ويساعدهما على البقاء في مكانهما. (زهرة الخليج)
المصدر: زهرة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ماذا حصل بين نادين نسيب نجيم وخطيبها السوري في الطائرة المتجهة الى الرياض؟ (فيديو)
Lebanon 24
ماذا حصل بين نادين نسيب نجيم وخطيبها السوري في الطائرة المتجهة الى الرياض؟ (فيديو)
02:00 | 2023-01-27
27/01/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أسباب أساسية قد تعيد سعر الدولار إلى"40 ألفاً"
Lebanon 24
أسباب أساسية قد تعيد سعر الدولار إلى"40 ألفاً"
02:15 | 2023-01-27
27/01/2023 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنخفاض كبير بسعر البنزين... ماذا عن المازوت والغاز؟
Lebanon 24
إنخفاض كبير بسعر البنزين... ماذا عن المازوت والغاز؟
09:15 | 2023-01-27
27/01/2023 09:15:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو فنان لبنانيّ يطلب المساعدة لدخول المستشفى: "بترجاكن ساعدوني"!
Lebanon 24
بالفيديو فنان لبنانيّ يطلب المساعدة لدخول المستشفى: "بترجاكن ساعدوني"!
08:37 | 2023-01-27
27/01/2023 08:37:09
Lebanon 24
Lebanon 24
حجبت التعليقات.. ميريام فارس بـ"جمبسوت" شفاف بنقشة "الحية" أظهر الكثير شاهدوا كيف بدت (صور)
Lebanon 24
حجبت التعليقات.. ميريام فارس بـ"جمبسوت" شفاف بنقشة "الحية" أظهر الكثير شاهدوا كيف بدت (صور)
02:00 | 2023-01-27
27/01/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
11:00 | 2023-01-27
طرق لتحفيز طفلك على النجاح والإنجاز
08:15 | 2023-01-27
هذه الصور التي حذفتها الفنانة الشابة بعدما أطلت من حوض الاستحمام.. انتقادات لجرأتها
08:00 | 2023-01-27
بـ"جمبسوت" ضيق.. الممثلة السورية الشهيرة بإطلالة أنيقة وجريئة شاهدوا كيف بدت (صور)
05:00 | 2023-01-27
نادرة وسعرها خيالي.. ساعة يد الفنانة أحلام في "سعودي ايدول" تلفت الأنظار! (صور)
03:41 | 2023-01-27
بغياب زوجها.. جيسيكا عازار تحتفل بالـ Baby Shower في أميركا بأجواء فخمة (صور)
02:00 | 2023-01-27
حجبت التعليقات.. ميريام فارس بـ"جمبسوت" شفاف بنقشة "الحية" أظهر الكثير شاهدوا كيف بدت (صور)
فيديو
بطلة مسلسل "الثمن" رزان جمال تبكي مباشرة على الهواء.. هذا ما حصل مع والدتها المتوفاة (فيديو)
Lebanon 24
بطلة مسلسل "الثمن" رزان جمال تبكي مباشرة على الهواء.. هذا ما حصل مع والدتها المتوفاة (فيديو)
05:00 | 2023-01-27
27/01/2023 23:27:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا حصل بين نادين نسيب نجيم وخطيبها السوري في الطائرة المتجهة الى الرياض؟ (فيديو)
Lebanon 24
ماذا حصل بين نادين نسيب نجيم وخطيبها السوري في الطائرة المتجهة الى الرياض؟ (فيديو)
02:00 | 2023-01-27
27/01/2023 23:27:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أول صورة لمنفذ "مجزرة" لوس أنجلوس.. وهذه تفاصيل عنه (فيديو)
Lebanon 24
أول صورة لمنفذ "مجزرة" لوس أنجلوس.. وهذه تفاصيل عنه (فيديو)
02:00 | 2023-01-23
27/01/2023 23:27:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact