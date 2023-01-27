لماذا تجب عليك إضافة الفازلين إلى روتينك الليلي للعناية بالبشرة؟

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إذا كان هناك منتج تجميل واحد يجب أن يحصل عليه الجميع باتفاق أطباء الأمراض الجلدية، فهو الفازلين، إذ إنه الأكثر أماناً لجميع أنواع البشرة، بما فيها الأكثر حساسية.يمكن أن يكون وجود الفازلين في المنزل مفيداً عند نفاد مزيل المكياج، وسيؤدي فرك القليل من الفازلين على وجهك إلى إذابة أي مكياج بكفاءة، لأنه يعمل على غرار زيت إزالة المكياج دون الإضرار بالبشرة.برايمر رائع:البرايمر هو منتج تمهيدي قبل البدء في تطبيق المكياج على البشرة، ويمكن استخدام الفازلين بدلاً منه، بسبب طبيعته اللزجة، وسيحتفظ الفازلين بأي منتجات سائلة أو مسحوق لأنه انسدادي. ويعمل الفازلين بشكل جيد كتمهيد لوجهك، لأنه لن يسمح لأساسك بالتغلغل داخل المسام.مذهل للأظافر واليدين:إذا كنت تعانين جفاف اليدين وحول الأظافر والبشرة، فاستخدمي الفازلين لأنه يحتفظ بالرطوبة داخل اليدين والأظافر، ويعزز نعومتها.مثبت للحواجب:يمكن أن يحل الفازلين محل جل الحاجب، لأنه يغطي حاجبيكِ بشكل جيد، ويبقيهما في موضعهما، ما يجعلهما أكثر سمكاً، ويساعدهما على البقاء في مكانهما. (زهرة الخليج)