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المرأة

طرق لتحفيز طفلك على النجاح والإنجاز

Lebanon 24
27-01-2023 | 11:00
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هل يحفز طفلك نفسه من أجل التقدم في التعليم أو الأنشطة؟ أم أنه يحتاج إلى تحفيز منكِ؟ بعض الأطفال يمتلكون دوافع ذاتية، تحفزهم على النجاح والإنجاز، وبعضهم أقل حماساً، يحتاجون إلى دوافع ومحفزات خارجية. إلى أي فئة ينتمي طفلك؟
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اليك هذه الطرق لتحفيز طفلك على النجاح والإنجاز والتميز.
1- تحديد الأهداف
شجعي طفلك على وضع قائمة بأهدافه قصيرة المدى، وأخرى بأهدافه طويلة المدى. تأكدي من أن طفلك يمتلك القدرة على تحقيق الأهداف التي يضعها لنفسه، وساعديه على اختيار أهدافه وتحديد أولوياته.
2- وضع خطة
يحتاج طفلك إلى وضع خطة من أجل تحقيق الأهداف التي حددها لنفسه. ساعديه في ترتيب خطوات استراتيجية للوصول إلى أهدافه.
3- شجعي طفلك على المنافسة الصحية
احذري من الوقوع في فخ المقارنات الذي يضعف ثقة طفلك في نفسه، ويملأ قلبه بالضغائن والأحقاد، ولكن في المقابل لا بأس من التشجيع على المنافسة الصحية، مثل منافسة زميل له في الرياضة من أجل الحصول على ميدالية. المنافسة الصحية تحفز طفلك بطريقة سوية.
4- تعرفي على اهتمامات طفلك
قبل أن تحفزي طفلك لتحقيق أهداف، تعرفي أولاً على اهتماماته وتفضيلاته، فبالتأكيد سيكون حماسه أعلى في المجالات التي يهتم بها. تعرفي على اهتمامات وتفضيلات طفلك عبر التواصل معه والإنصات لما يقوله باهتمام، وعدم التحقير أو السخرية من تفضيلاته.
5- الاحتفال بالإنجازات
عندما يحقق طفلك أحد أهدافه، دعيه يعرف أنكِ فخورة به، احتفلي معه بالإنجاز الذي حققه، كافئيه واجعليه يتذوق طعم الناجح، حتى يكون لديه حافز لتحقيق المزيد من الأهداف. (نواعم) 
المصدر: نواعم
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