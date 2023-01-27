هذه الصور التي حذفتها الفنانة الشابة بعدما أطلت من حوض الاستحمام.. انتقادات لجرأتها

أثارت الفنانة المصرية مايان السيد جدلاً واسعاً عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بنشرها جلسة تصويرية جديدة من داخل حوض الاستحمام.



وأطلت السيد من داخل الـ"بانيو" بالفستان الأسود الذي ظهرت به في حفل توزيع جوائز الترفيه "جوي اووردز" Joy Awards، قبل أن تضطر إلى حذف الصور من حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام"، جرّاء هجوم عنيف ضدها. (لها)

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