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المرأة
نصائح للعناية بشعر طفلك بشكل صحيح.. جربيها!
Lebanon 24
27-01-2023
|
16:00
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يحتاج شعر طفلك إلى اهتمام لتضمني نموه بشكل سليم، إليكِ النصائح الأساسية للعناية بشعر طفلك بشكل صحيح، وفقاً لمجلة "زهرة الخليج":
- اغسليه بالمنتجات المناسبة: من اليوم الأول، الذي يعود فيه الطفل إلى المنزل، يجب أن يشمل روتين الاستحمام غسل الشعر وفروة الرأس. ويمكنك القيام بذلك كل يومين أو ثلاثة أيام. ولتجنب الحساسية أو الاحمرار أو الحكة، تحتاجين إلى غسله بالمنتجات المناسبة، مثل: الشامبو أو المواد الهلامية المحايدة بدرجة الحموضة، والتي لا تهيج عينيه.
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- الاهتمام بقشرة الحليب: قشرة المهد (الحليب) شائعة عند الأطفال حديثي الولادة، ويمكن أن تستمر حتى سن 3 سنوات. على الرغم من الاسم، فهو لا يرتبط باستهلاك الحليب أو التغذية أو النظافة للطفل، فالحالة هذه هي عبارة عن التهاب الجلد الدهني في مرحلة الطفولة، الذي يظهر على شكل قشور على فروة الرأس. تجنبي تمشيط المنطقة بقوة، واستخدمي فرشاة ناعمة بعد الاستحمام، ففي بعض الأحيان عندما تسقط القشور يمكن أن يسقط معها بعض شعر طفلك. وبالمثل، يمكنك تدليك فروة الرأس باللوز أو زيت الزيتون.
- فكي تشابك الشعر وجففيه جيداً: يعد فك تشابك الشعر جزءًا من النصائح للعناية بشعر طفلك. جففي الشعر جيدًا خاصةً إذا كان طفلك سينام بعد الاستحمام مباشرةً، واستخدمي الفرشاة لفك تشابكه برفق.
- تجنبي الأربطة المطاطية أو القبعات: نحن الأمهات نحلم باليوم الذي سنملأ فيه شعر فتياتنا بإكسسوارات جميلة. لهذا يجب أن ننتظر حتى يقوى شعر الطفل وفروة رأسه وصحته. خلال هذه الفترة، تجنبي ربط شعره وهو مبلل. وإذا كان لديك طفل استحم للتو، فتجنبي وضع قبعة على شعره المبلل.
- قص شعره لأول مرة: في وقت ما، سيكون من الضروري قص شعر طفلك، ومن المهم أن يتم ذلك بأجواء مريحة، وعدم جعله يشعر بالتوتر. اختاري وقتاً يكون فيه طفلك مسترخيًا، على سبيل المثال، بعد الاستحمام أو أثناء مشاهدته فيلماً يحبه. بعد قص شعره لا داعي للقلق إذا لاحظتِ وجود تساقط طفيف للشعر، فهذا طبيعي تماماً.
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