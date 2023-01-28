Advertisement

المرأة

ماذا ستفعل زينة مكي في عيد الحب؟

Lebanon 24
28-01-2023 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1033076-638104917058540220.jpg
Doc-P-1033076-638104917058540220.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت الممثلة زينة مكي عما ستفعله يوم عيد الحب على هامش حضورها حفل توزيع جوائز Joy Awards في العاصمة السعودية الرياض.

وفي التفاصيل، سألت إحدى المذيعات الممثلة زينة مكي عن اسم الشخص الذي ستحتفل معه عيد الحب، لترد زينة بعفوية: "رح احتفل مع نفسي وكلبتي، وبتمنى كون عم صوّر بهيدا اليوم لأغمر كل الممثلين".
Advertisement

وردا على سؤال عن اسم الممثل الذي ترغب بأن تحضنه يوم عيد الحب في موقع التصوير، قالت زينة: "بغمر الكل، كاريس بشار وجورج خباز وعابد فهد.. كل اللي عم يمثلوا معي هلق".

من جهة أخرى، ابدت زينة مكي اعجابها بفيديو كليب اغنية الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الذي طرحته في الساعات القليلة الماضية، بعنوان "بدي حدا حبو"، وقد خصصته لجمهورها ومتابعيها بمناسبة اقتراب عيد الحب.

وشاركت زينة عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، مقطع من الاغنية، ارفقته بالتعليق التالي: "احب هذه الاغنية واحب نانسي عجرم"، مشيدة بالمقابل بالعمل الرائع الذي قدمه مخرج الفيديو كليب سمير سرياني.
 
المصدر: الجديد
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2023-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:37 | 2023-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:22 | 2023-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:45 | 2023-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:47 | 2023-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
23:00 | 2023-01-27
16:00 | 2023-01-27
14:00 | 2023-01-27
11:00 | 2023-01-27
08:15 | 2023-01-27
08:00 | 2023-01-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website