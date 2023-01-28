ماذا ستفعل زينة مكي في عيد الحب؟

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كشفت الممثلة زينة مكي عما ستفعله يوم عيد الحب على هامش حضورها حفل توزيع جوائز Joy Awards في العاصمة السعودية الرياض.وفي التفاصيل، سألت إحدى المذيعات الممثلة زينة مكي عن اسم الشخص الذي ستحتفل معه عيد الحب، لترد زينة بعفوية: "رح احتفل مع نفسي وكلبتي، وبتمنى كون عم صوّر بهيدا اليوم لأغمر كل الممثلين".وردا على سؤال عن اسم الممثل الذي ترغب بأن تحضنه يوم عيد الحب في موقع التصوير، قالت زينة: "بغمر الكل، كاريس بشار وجورج خباز وعابد فهد.. كل اللي عم يمثلوا معي هلق".من جهة أخرى، ابدت زينة مكي اعجابها بفيديو كليب اغنية الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الذي طرحته في الساعات القليلة الماضية، بعنوان "بدي حدا حبو"، وقد خصصته لجمهورها ومتابعيها بمناسبة اقتراب عيد الحب.وشاركت زينة عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، مقطع من الاغنية، ارفقته بالتعليق التالي: "احب هذه الاغنية واحب نانسي عجرم"، مشيدة بالمقابل بالعمل الرائع الذي قدمه مخرج الفيديو كليب سمير سرياني.