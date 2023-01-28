15
o
بيروت
14
o
طرابلس
-4
o
صور
15
o
جبيل
-7
o
صيدا
15
o
جونية
9
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
-4
o
بشري
15
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
نجلاء بدر: "معنديش خطوط حمراء"
Lebanon 24
28-01-2023
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
رفضت الفنانة نجلاء بدر التصنيف السائد في السينما المصرية منذ التسعينيات حول "السينما النظيفة"، مؤكدة أن الفن بطبيعته لا يعرف التصنيف، ولا توجد فيه خطوط حمراء، وأشارت إلى أن اختيارها لإطلالتها في المناسبات العامة يخضع لذوقها الشخصي، وليس بغرض "ركوب الترند"، كما كشفت عن كواليس مشاركتها ببطولة مسلسل "سر السلطان" مع المخرج خالد يوسف.
Advertisement
وأضافت نجلاء بدر خلال حوارها مع برنامج "سبوت لايت" قائلة: معنديش خطوط حمراء وأرفض مصطلح السينما النظيفة لأن الفن ليس فيه تصنيف.
أشارت الفنانة نجلاء بدر، إلى أن الفنان يبحث دائماً عن شخصية يخرج فيها مخزونه الفني، وعندما يجد سيناريو جيداً ومخرجاً متميزاً وطاقم عمل جيداً يبدع في الدور، موضحة أن شخصيتها بمسلسل "في كل أسبوع حكاية" كانت وش السعد عليها.
وأوضحت نجلاء بدر، أنها ستشارك في مسلسل "سر السلطان" من إخراج خالد يوسف، وقالت إن هناك تكتماً كبيراً من القائمين على العمل لحين الانتهاء من المسلسل المقرر عرضه ضمن المسلسلات المصرية لموسم رمضان 2023.
المصدر:
سيدتي
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لمن لديه دولارات في لبنان.. إليكم هذا الخبر المُهم
Lebanon 24
لمن لديه دولارات في لبنان.. إليكم هذا الخبر المُهم
12:12 | 2023-01-28
28/01/2023 12:12:28
Lebanon 24
Lebanon 24
استعدّوا وتأهّبوا.. عاصفة ثلجية ستضربُ لبنان في هذا اليوم
Lebanon 24
استعدّوا وتأهّبوا.. عاصفة ثلجية ستضربُ لبنان في هذا اليوم
13:45 | 2023-01-28
28/01/2023 01:45:11
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتباراً من اليوم.. إليكم عدد ساعات الكهرباء يومياً
Lebanon 24
اعتباراً من اليوم.. إليكم عدد ساعات الكهرباء يومياً
13:24 | 2023-01-28
28/01/2023 01:24:17
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة حاسمة.. هل توقف تحويل الدولار إلى لبنان؟
Lebanon 24
معلومة حاسمة.. هل توقف تحويل الدولار إلى لبنان؟
02:45 | 2023-01-28
28/01/2023 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
على اي سعر اقفل الدولار مساء اليوم في السوق الموازية؟
Lebanon 24
على اي سعر اقفل الدولار مساء اليوم في السوق الموازية؟
13:18 | 2023-01-28
28/01/2023 01:18:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
16:00 | 2023-01-28
10 سمات تدل على أنك امرأة شجاعة تدافع عن نفسها
11:00 | 2023-01-28
"منشغل" بالمعجبين داخل السجن... زوجة ألفيش تحذف صورها معه!
08:00 | 2023-01-28
الفنانة الشهيرة تُثير قلق جمهورها... ما سرّ ظهورها بالكمامة؟ (صورة)
05:00 | 2023-01-28
شاكيرا تجهز مفاجأة لبيكيه في يوم ميلاده!
02:00 | 2023-01-28
ماذا ستفعل زينة مكي في عيد الحب؟
23:00 | 2023-01-27
ممثل مصري يثير إعجاب نانسي عجرم.. من هو؟
فيديو
بطلة مسلسل "الثمن" رزان جمال تبكي مباشرة على الهواء.. هذا ما حصل مع والدتها المتوفاة (فيديو)
Lebanon 24
بطلة مسلسل "الثمن" رزان جمال تبكي مباشرة على الهواء.. هذا ما حصل مع والدتها المتوفاة (فيديو)
05:00 | 2023-01-27
29/01/2023 05:35:17
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا حصل بين نادين نسيب نجيم وخطيبها السوري في الطائرة المتجهة الى الرياض؟ (فيديو)
Lebanon 24
ماذا حصل بين نادين نسيب نجيم وخطيبها السوري في الطائرة المتجهة الى الرياض؟ (فيديو)
02:00 | 2023-01-27
29/01/2023 05:35:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أول صورة لمنفذ "مجزرة" لوس أنجلوس.. وهذه تفاصيل عنه (فيديو)
Lebanon 24
أول صورة لمنفذ "مجزرة" لوس أنجلوس.. وهذه تفاصيل عنه (فيديو)
02:00 | 2023-01-23
29/01/2023 05:35:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact