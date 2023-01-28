Advertisement

المرأة

نجلاء بدر: "معنديش خطوط حمراء"

Lebanon 24
28-01-2023 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1033110-638104994538041471.jpg
Doc-P-1033110-638104994538041471.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رفضت الفنانة نجلاء بدر التصنيف السائد في السينما المصرية منذ التسعينيات حول "السينما النظيفة"، مؤكدة أن الفن بطبيعته لا يعرف التصنيف، ولا توجد فيه خطوط حمراء، وأشارت إلى أن اختيارها لإطلالتها في المناسبات العامة يخضع لذوقها الشخصي، وليس بغرض "ركوب الترند"، كما كشفت عن كواليس مشاركتها ببطولة مسلسل "سر السلطان" مع المخرج خالد يوسف.
Advertisement

وأضافت نجلاء بدر خلال حوارها مع برنامج "سبوت لايت" قائلة: معنديش خطوط حمراء وأرفض مصطلح السينما النظيفة لأن الفن ليس فيه تصنيف.

أشارت الفنانة نجلاء بدر، إلى أن الفنان يبحث دائماً عن شخصية يخرج فيها مخزونه الفني، وعندما يجد سيناريو جيداً ومخرجاً متميزاً وطاقم عمل جيداً يبدع في الدور، موضحة أن شخصيتها بمسلسل "في كل أسبوع حكاية" كانت وش السعد عليها.

وأوضحت نجلاء بدر، أنها ستشارك في مسلسل "سر السلطان" من إخراج خالد يوسف، وقالت إن هناك تكتماً كبيراً من القائمين على العمل لحين الانتهاء من المسلسل المقرر عرضه ضمن المسلسلات المصرية لموسم رمضان 2023.
المصدر: سيدتي
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
16:00 | 2023-01-28
11:00 | 2023-01-28
08:00 | 2023-01-28
05:00 | 2023-01-28
02:00 | 2023-01-28
23:00 | 2023-01-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website