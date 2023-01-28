نجلاء بدر: "معنديش خطوط حمراء"

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رفضت الفنانة نجلاء بدر التصنيف السائد في السينما المصرية منذ التسعينيات حول "السينما النظيفة"، مؤكدة أن الفن بطبيعته لا يعرف التصنيف، ولا توجد فيه خطوط حمراء، وأشارت إلى أن اختيارها لإطلالتها في المناسبات العامة يخضع لذوقها الشخصي، وليس بغرض "ركوب الترند"، كما كشفت عن كواليس مشاركتها ببطولة مسلسل "سر السلطان" مع المخرج خالد يوسف.وأضافت نجلاء بدر خلال حوارها مع برنامج "سبوت لايت" قائلة: معنديش خطوط حمراء وأرفض مصطلح السينما النظيفة لأن الفن ليس فيه تصنيف.أشارت الفنانة نجلاء بدر، إلى أن الفنان يبحث دائماً عن شخصية يخرج فيها مخزونه الفني، وعندما يجد سيناريو جيداً ومخرجاً متميزاً وطاقم عمل جيداً يبدع في الدور، موضحة أن شخصيتها بمسلسل "في كل أسبوع حكاية" كانت وش السعد عليها.وأوضحت نجلاء بدر، أنها ستشارك في مسلسل "سر السلطان" من إخراج خالد يوسف، وقالت إن هناك تكتماً كبيراً من القائمين على العمل لحين الانتهاء من المسلسل المقرر عرضه ضمن المسلسلات المصرية لموسم رمضان 2023.