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المرأة

الفنانة الشهيرة تُثير قلق جمهورها... ما سرّ ظهورها بالكمامة؟ (صورة)

Lebanon 24
28-01-2023 | 08:00
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تسببت صورة نشرتها الفنانة منة فضالي، عبر خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الشخصي على "إنستغرام"، في انتشار أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي عن إصابتها بفيروس كورونا، حيث ظهرت في الصورة وهي مرتدية كمامة على وجهها.
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وعُلمت أن كل ما تردد حول إصابتها بفيروس كورونا غير حقيقي وأن الصورة التقطتها لنفسها بطريقة السيلفي أثناء زيارة لأحد الأماكن وأنها ارتدت الكمامة حسب شروط دخول ذلك المكان ولا صحة مطلقاً لإصابتها بكورونا. (لها)
 
 
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