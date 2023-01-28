"منشغل" بالمعجبين داخل السجن... زوجة ألفيش تحذف صورها معه!

قامت زوجة اللاعب البرازيلي داني ألفيش بحذف الصور التي تجمعهما سويًا على حسابها في تطبيق" انستغرام" على خلفية الاتهامات الموجهة له باعتدائه جنسيًا على إحدى الفتيات، كما كشفت تقارير صحافية أن اللاعب يتأقلم في وضعه الجديد ويقضي يومه وهو يوقع لمعجبيه داخل السجن.

Advertisement

وبحسب صحيفة "دايلي ميل" البريطانية فإن داني ألفيش "مشغول" خلال تواجده في السجن بسبب إقبال زملائه الشديد عليه، إذ يقضي لاعب برشلونة الأسبق غالبية وقته في التوقيع على أوراق تذكارية لزملائه وقد تأقلم بصورة جيدة للغاية معهم ولا يُعاني من أي مضايقات تذكر. (العربية)