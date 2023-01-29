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المرأة

شاكيرا تجهز مفاجأة لبيكيه في يوم ميلاده.. ما هي؟

Lebanon 24
29-01-2023 | 02:00
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بعد أن هاجمت شاكيرا والد طفليها جيرارد بيكيه وصديقته الجديدة كلارا شيا، في أغنيتها الجديدة التي تعاونت فيها مع Bizarrap، تم الكشف عن أن المغنية الكولومبية تُعد أغنية جديدة، وقد اختارت موعداً خاصاً جداً لإصدارها.
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وبحسب Univision، ستُصدر شاكيرا أغنيتها الجديدة مع المغنية الكولومبية كارول جي في يوم ميلاد زوجها السابق، لتعذيبه.
 
 
وكما ورد في بودكاست لورا فا ولورينا فاسكيز Mamarazzis، فقد عملت كارول جي وشاكيرا بجد لهذه الأغنية، وقامتا بتسجيل مقطع الفيديو في يومين فقط، مع استمرار الجلسات لأكثر من 15 ساعة في اليوم.
وتم دعم شاكيرا من قِبَل كارول جي بعد إصدار Music Session Vol.53. وحضرت كارول جي مباراة في الدوري الاميركي للمحترفين بين ممفيس جريزليس ولوس أنجلوس ليكرز، مرتدية قميصاً مكتوب عليه عبارة كانت جزءاً من كلمات أغنية شاكيرا الجديدة. لذلك، تُشير الشائعات إلى أن أغنية شاكيرا الجديدة قد تحتوي أيضاً على إشارات إلى بيكيه بطريقة أكثر دقة وأقل مباشرة.
 
وفقاً لـ El Diario de Cataluyna، ستكون الكلمات حول امرأة قوية، مع تضمين حسرة، مما يعكس ما مرت به شاكيرا مع خيانة بيكيه مع صديقته الجديدة كلارا شيا. (سيدتي)
 
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