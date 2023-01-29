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المرأة

الإعلامية منى أبو حمزة بـ "الشورت".. وأحد المتابعين يتغزل بها: "سبحان اللي خلقك" شاهدوا الصور

Lebanon 24
29-01-2023 | 03:43
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نشرت الإعلامية منى أبو حمزة صورا جديدة من جلسة تصوير خضعت لها مؤخرا وذلك على حسابها الخاص على انستغرام.

 

وظهرت منى بإطلالة من توقيع مصممة الأزياء داليدا عياش زوجة الفنان رامي عياش، حيث ارتدت جاكيت وشورت من "التويد".

 

 
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وانهالت التعليقات التي أثنت على إطلالة منى وجمالها، وأكد المتابعون انها لا تزال تحافظ على شبابها على الرغم من مرور السنوات. ولفت تعليق أحد المتابعين الذي قال: "شو هالجمال والأناقة سبحان اللي خلقك ست منى".

 

يُذكر ان أبو حمزة عادت في موسم جديد من برنامج "حديث البلد" على شاشة الـ mtv .

 

المصدر: "رصد" لبنان 24
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