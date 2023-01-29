أحيت الفنانة اللبنانية نيكول سابا حفلا جماهيريا ضخما وسط القاهرة بالقرب من متحف الحضارات، ضم مختلف الأعمار والجنسيات.
وأشعلت نيكول الحفل الذي أقيم على حديقة بحيرة المتحف، بأغنياتها الجديدة والقديمة.
وبدأت نيكول الحفل بأغنية "سمك القرش"، كما قدمت وصلة استعراضية مميزة من أغانيها المميزة منها "براحتي"، التوتو ني"، "قررت"، "صورة سيلفي" و"الجو حلو"، بالإضافة إلى "يا واد يا تقيل" لسعاد حسني و"حرمت احبك" لوردة، "سهر الليالي" لفيروز و"بنت السلطان" للمطرب الشعبي الكبير أحمد عدوية.
وحضر الحفل عدد كبير من المشاهير كان بينهم المذيعة فاطيما خليل، والإعلامي ممدوح الشناوي، الذي سبق أن شارك نيكول كليبها "سمك القرش". (لها)