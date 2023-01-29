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المرأة

نيكول سابا تشعل حفلها في القاهرة بـ"سمك القرش" و"سهر الليالي" (صور)

Lebanon 24
29-01-2023 | 04:30
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أحيت الفنانة اللبنانية نيكول سابا حفلا جماهيريا ضخما وسط ‏القاهرة بالقرب من متحف الحضارات، ضم مختلف الأعمار والجنسيات.‏
وأشعلت نيكول الحفل الذي أقيم على حديقة بحيرة المتحف، بأغنياتها الجديدة والقديمة.
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وبدأت نيكول الحفل بأغنية "سمك القرش"، كما قدمت وصلة استعراضية مميزة من أغانيها المميزة منها "براحتي"، التوتو ني"، "قررت"، "صورة ‏سيلفي" و"الجو حلو"، بالإضافة إلى "يا واد يا تقيل" لسعاد حسني و"حرمت احبك" لوردة، "سهر الليالي" ‏لفيروز و"بنت السلطان" للمطرب الشعبي الكبير أحمد عدوية.‏
 
 
 


وحضر الحفل عدد كبير من المشاهير كان بينهم المذيعة فاطيما خليل، والإعلامي ممدوح الشناوي، الذي ‏سبق أن شارك نيكول كليبها "سمك القرش".‏ (لها)
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