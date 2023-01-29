سعره خيالي وصُمم على شكل رأس فهد.. هيفا وهبي تستعرض خاتمها الماسي وتُثير ضجة واسعة! (صور)

ضجة واسعة اثارتها الفنانة هيفا وهبي في الساعات الماضية وذلك بعد مشاركتها الجمهور تفاصيل احدث اطلالاتها، ولاسيما الاكسسوارات التي حرصت على ارتدائها.

فقد نشرت هيفا عبر حسابها على "انستغرام" مجموعة صور من اخر اطلالة لها، ظهرت فيها بإطلالة شتوية مميزة اعتمدت فيها على فستان قصير من ماش المخمل يصل سعره إلى 63 دولاراً بالإضافة إلى معطف أنيق بأزرار ذهبية باللون البني.

من الناحية الجمالية اعتمدت هيفا على مكياج ناعم وتسريحة شعر مموج وإكسسوارات لامعة ركزت على إبرازها في الصور من خلال صورة الخاتم الذي نشرته.

وبالبحث تبين بحسب ما نشر موقع ليالينا، فإن خاتم هيف الماسي من تصميم دار، CARTIER وجاء تصميمه على شكل رأس فهد من مجموعة PANTHÈRE DE CARTIER الشهيرة.

واحتوت هذه المجموعة الشهيرة على 3 خواتم مشابهة في التصميم إلا أن الفرق بينهم كان في حجم الأقراط ونوعها، فأقلهم يصل سعره إلى 53 ألفاً و500 دولار، أي ما يعادل أكثر من مليون ونصف جنيه مصري.

ويبلغ سعر الخاتم الثاني 62 ألف دولار، أي ما يتجاوز مليون و800 ألف جنيه مصري أما الثالث فيصل سعره إلى 73 ألفاً و500 دولار، أي ما يعادل 2 مليون و200 ألف جنيه.( الجديد)