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المرأة

للمرة الخامسة.. ياسمين صبري تحتفل بعيد ميلادها (صور)

Lebanon 24
29-01-2023 | 11:00
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احتفلت الفنانة ياسمين صبري بعيد ميلادها الـ 35 مع أصدقائها. وتعد هذه المرة هي الخامسة التي تحتفل فيها بعيد ميلادها خلال شهر واحد.
ونشرت ياسمين مجموعة من الصور على "انستغرام"، وعلقت عليها قائلة: "عيد ميلادي للمرة الخامسة".
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ياسمين صبري تحتفل بعيد ميلادها للمرة الخامسة بعد أيام من مروره | ET بالعربي
وكانت ياسمين قد تعرضت منذ أيام قليلة لانتقادات حادة من جمهورها بعد نشرها صوراً عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" ظهرت فيها خلال زيارتها لمدينة الملاهي "رياض وينتر وندرلاند"، وذلك عقب زيارة لاعب الكرة الشهير كريستيانو رونالدو وصديقته جورجينا رودريغز وأبنائهما لمدينة الملاهي نفسها.
 
ياسمين صبري وجورجينا رودريغيز تحتفلان بعيد ميلادهما في نفس الليلة.. هل هي مجرد صدفة؟ – جريدة نورت


وبدت ياسمين في الصور وهي تمسك بدبوب كبير في تكرار لنفس الصورة التي التقطتها جورجينا في مدينة الملاهي. (لها)
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