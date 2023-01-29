عادات يجب تجنبها لحماية زواجك من الفشل

يعتقد الكثير من الأزواج أنهم طالما مخلصون، فلن تتعرض زيجاتهم للفشل، ولكن للأسف قد يحدث الطلاق بسبب عادات خاطئة أصبحت جزء من طبيعة العلاقة، تثير المشاكل، وتراكم الضغائن، لينفجر الزوجين في النهاية حيث لم يتبق أمامهما حلاً سوى الطلاق.

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تعرفي على العادات التي يجب تجنبها لحماية زواجك من الفشل.

1- محاولة السيطرة على الطرف الآخر

السيطرة على الشريك قد يبدو حلاً سهلاً لتجنب الخلافات في الطباع والتفكير، بينما هو طريق نحو الطلاق، فبدلاً من محاولة السيطرة على الشريك، يمكن مشاركته الهواجس والمخاوف، ومحاولة إيجاد حلول وسط للأمور المختلف عليها، هنا يحدث التقاء في أرض مشتركة تحمل راية المصلحة المشتركة مع الحفاظ على مساحات صحية للاختلاف.

2- التعامل مع الشريك كأنه منافس

شريك الحياة ليس مجرد لقب، إنه وصف، الزوجين شركاء في نفس الحياة، لهما نفس الأهداف، نفس المصالح، ولديهما رحلة مشتركة يجب أن يخوضاها كفريق واحد، لذا فإن التعامل مع الشريك كأنه منافس أو عدو، وجعله في وضع دفاعي طوال الوقت، يفسد الشراكة ويهدم قواعد الزواج.

3- تجنب الخلافات

الخلافات بين أي زوجين أمر طبيعي، ومناقشة هذه الخلافات حتى الوصول إلى حلول، هو ما يساهم في تعزيز التفاهم والانسجام بين الزوجين، ويحل المشاكل من جذورها، أما تجنب الخلافات وتجاهلها، فإنه يؤدي إلى تضخم المشاكل وزيادتها، لتصبح مثل القنبلة الموقوتة التي ستنفجر في أي لحظة وتدمر الزواج.