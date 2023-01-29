فوق سن "الخمسين".. نجوى كرم تتصدر الترند العربي

Advertisement

بعد إختيارها ضمن قائمة أكثر المؤثرات في العالم ضمن مجلة فوربس العالمية، تصدر هاشتاغ يحمل اسم "فوربس تختار نجوى كرم " الترند عبر تويتر في كثير من الدول العربية إحتفالاً بنجمتهم شمس الأغنية العربية نجوى كرم.وبأكثر من عشرة دول عربية من بينها لبنان ومصر والعراق حتى اليمن والمملكة العربية السعودية، تصدر إسم نجوى كرم الترند منذ الإعلان عن تواجدها ضمن قائمة فوربس العالمية باعتبارها العربية الأكثر تأثيراً ضمن نساء العالم فوق الخمسين.وهذه ليست المرة الأولى التي تصنف فيها نجوى كرم ضمن الاكثر تأثيراً بالعالم بقائمة مجلة فوربس العالمية حيث سبق وصُنفت ضمن أكثر 100 شخصية عربية تأثيراً في عام 2017، كما جاءت ضمن أفضل 10 نجمات عربيات على المسرح العالمي بعام 2018.أما في عام 2021، فقد صنفتها ضمن الأكثر مبيعاً بـ 60 مليون نسخة، وأخيراً في عام 2023 ضمن أكثر النساء الأكثر تأثيراً فوق سن الخمسين. (نواعم)