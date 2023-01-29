جمهور بريتني سبيرز يطلب لها الشرطة... ما السبب؟

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شعر كثرٌ من معجبي الفنانة الأميركية بريتني سبيرز بالذعر، بسبب حذفها لحسابها على "إنستغرام"، وبدأوا في اختلاق النظريات والقلق على سلامتها، ووصل الأمر بهم إلى اتصالهم بالشرطة للحضور إلى منزلها لمعرفة ما إذا كانت بخير، لأنها كانت تعاني من سلوك غير منتظم في الأسابيع الأخيرة.وجاء ذلك بعد أن أدى سلوك بريتني غير المنتظم في الأشهر الأخيرة، والذي تصاعد قبل أيام قليلة عندما دخلت في حالة هيستيرية في أحد مطاعم لوس أنجلوس، إلى جعل الملايين من المعجبين بها يعتقدون أن نجمة Toxic في حالة نفسية سيئة. على الرغم من أن هذه ليست المرة الأولى التي تحذف فيها بريتني حسابها على "إنستغرام"، إلا أنها أطلقت هذه المرة إنذارات بين معجبيها لأنهم يعتقدون أنها قد تكون في خطر إيذاء نفسها.لهذا السبب، اتصلوا بالشرطة للتحقق مما إذا كانت بخير. وقالت السلطات إنه لا يوجد سبب للاعتقاد بأن بريتني في خطر، على الرغم من أنها لم توضح ما إذا كانت تتحدث إلى بريتني مباشرة أو إذا أكد لها شخص آخر أنها بخير.