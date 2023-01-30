أروى جودة تعلن ارتباطها: الخطوبة قريباً

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أعلنت الفنانة أروى جودة، ارتباطها عاطفياً خلال الفترة الماضية، واستعدادها للإعلان قريباً عن خطوبتها رسمياً، بعد انتهاء مرحلة تعارفه على أسرتها وزيارتها لأسرته، ولكنها تجنبت تماماً الحديث عن هوية العريس.وقالت أروى جودة خلال لقائها مع برنامج عرب وود على شاشة روتانا سينما: "هو قابل أهلي وأنا قابلت أهله وهيحصل خطوبة قريب إن شاء الله".وسبق أن كشفت أروى جوده عن مواصفات فتى أحلامها، مؤكدة أنها ليست من النساء اللواتي يرغبن في التحكم بأزواجهن، ولكنها بنفس الوقت ترفض أن يتحكم فيها أي شخص.وقالت الفنانة أروى جودة في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج كلمة أخيرة الذي يعرض على قناة ON: "فتى أحلامي لا بد أن يكون هناك كيميا بيننا يفهمني وأفهمه، ويبقى خفيف الروح وذوق معايا ومع غيري ويبقى حد واثق جداً من نفسه".وأضافت: "أنا مش الست إللي مثلاً أحب أكون متحكمة، بس محبش حد يتحكم فيا، أحب إللي إحنا نبقى مكملين بعض وبناخد رأي بعض، ويساعدني وساعده".