"بقوله يا سي محمد"... وفاء عامر: أنفذ تعليمات ياسمين عز مع زوجي

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كشفت الفنانة وفاء عامر في تصريحات على هامش تكريمها في ملتقى الإبداع والتميز الأخير، عن رأيها في تصريحات الإعلامية ياسمين عز حول تعامل الزوجة مع زوجها.وقالت وفاء: "ياسمين ست بتحترم الراجل اللي بيحترمها، وآه بطبق نصائحها وهي تريند، البنت لذيذة وقمر وبتلبس حلو أوي وبصراحة بتقول قناعتها، وبقول لجوزي يا سي محمد".وأضافت وفاء: "هي مش أوفر.. ليه باصينلها كده؟ جايز يكون في حياتها حد محتاج فعلًا يستاهل اللي هي بتقوله، ونصيحتي ليها إنها تبقى شوية كده وشوية كده".