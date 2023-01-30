غادة عبد الرازق تعود لموسم رمضان بمسلسل "تلت التلاتة"

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عادت النجمة غادة عبد الرازق لبطولة مسلسل "تلت التلاتة" المقرر عرضه ضمن المسلسلات المصرية لموسم رمضان 2023، بعد الاعتذار عن بطولته أكثر من مرة، وحسب تأكيد منتج العمل، تم التنسيق مع غادة لبدء التصوير مطلع شهر شباط على أن تقتصر حلقات العمل على 15 حلقة فقط، لصعوبة تصوير 30 حلقة في الفترة المتبقية على بدء الشهر الكريم.المنتج ممدوح شاهين، أصدر توضيحاً حول حقيقة وجود خلافات بينه وبين غادة عبد الرازق بسبب المغالاة في طلباتها، وأكد أنه بالفعل وصل إلى اتفاق مع غادة عبد الرازق، وتم الاستقرار على كل التفاصيل الخاصة بالمسلسل، وسيتم انطلاق التصوير خلال أيام قليلة للغاية.وقال مسلسل تلت التلاتة لغادة عبد الرازق، من تأليف هبة الحسيني، وإخراج محمد هشام الرشيدي، وينتمي المسلسل لنوعية الدراما الاجتماعية المليئة بالإثارة والغموض، وسيتم الكشف عن أسماء نجوم العمل خلال أيام قليلة.وكانت غادة عبد الرازق، قد اعتذرت بشكل مفاجئ في شهر كانون الأول الماضي عن التواجد في المسلسل والغياب عن موسم رمضان، قبل التراجع عن هذا القرار، وتم ترشيح عدد من النجوم لمشاركتها البطولة على أن يبدأ التصوير في النصف الثاني من شهر كانون الثاني الجاري.ولكن عادت غادة وأعلنت انسحابها للمرة الثانية من موسم رمضان وعدم مشاركتها ببطولة مسلسل "تلت التلاتة"، وأكدت أن التحضيرات الخاصة بالمسلسل توقفت بالفعل، ولن يُعرض في موسم المسلسلات المصرية لرمضان 2023، بعد خلافات أثيرت مؤخراً حول المسلسل تسببت في توقف المشروع، وذلك بالتزامن مع مواصلة المخرج محمد هشام الرشيدي اختيار باقي الأبطال، حيث كانت نجلاء بدر مرشحة للمشاركة.يذكر أن آخر مشاركة للفنانة غادة عبد الرازق في دراما رمضان كانت عام 2021 ببطولة مسلسل "لحم غزال"، وشارك في بطولته كل من الفنان شريف سلامة، وفاء عامر، عمرو عبد الجليل، بسنت شوقي، حمدي الميرغني، أحمد صفوت، محمد شاهين، مي سليم، أشرف عبد الغفور، يوسف وائل نور، والراحل أحمد خليل، ومن تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.كما تنتظر غادة عبد الرازق عرض فيلم جوازة بالعافية والتي تعود من خلاله للسينما، وذلك بعد غياب 4 سنوات، وكان آخر عمل لها هو فيلم "حرب كرموز" الذي عرض 2017، وكان من بطولة أمير كرارة، محمود حميدة، مايان السيد، أحمد السقا، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من إخراج بيتر ميمي، وحقق الفيلم نجاحاً كبيراً.